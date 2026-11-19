가수 강수지가 최수종-하희라 부부의 공연을 찾았다. / 사진=하희라 SNS

유튜브와 SNS 활동 모두 뜸해진 가수 강수지의 근황이 오랜만에 전해졌다.지난 18일 배우 하희라는 자신의 인스타그램에 "감사합니다…!!! 소중한 사람들… 내 모든 사랑을 담아~"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 하희라의 제자들을 비롯해 지인들이 하희라와 최수종 부부가 동반 출연하는 연극 '러브레터'를 관람하러 온 모습.특히 강수지가 오랜만에 얼굴을 보여 눈길을 끌었다. 강수지는 검은색 버킷햇을 착용한 채 환한 미소로 부부 사이에서 손하트를 그리고 있다. 활동이 뜸해진 가운데, 얼굴에는 큰 변화가 없었다.강수지는 유튜브 채널 '강수지tv 살며 사랑하며 배우며'를 운영하고 있다. 그러나 4개월 전 업로드한 '회사 식구들이랑 양양 갔다 왔어요!'라는 영상을 끝으로 업로드가 멈춘 상태다. SNS도 지난 9월 이후 별다른 게시물을 올리지 않고 있다.한편 강수지는 '보랏빛 향기', '시간 속의 향기' 등을 발표하며 1990년대 대표 청순 여가수로 큰 사랑을 받았다. 2018년 개그맨 김국진과 재혼했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr