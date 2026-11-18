배우 차예련이 학교폭력 의혹을 전면 부인한 가운데, 이번에는 백화점 명품관에서 근무했다는 누리꾼의 폭로성 댓글이 등장했다. / 사진=텐아시아 DB

배우 차예련이 학교폭력 의혹을 전면 부인한 가운데, 이번에는 백화점 명품관에서 근무했다는 누리꾼의 폭로성 댓글이 등장했다. 골프장과 미용실에 이어 과거 행실을 문제 삼는 주장이 잇따르고 있지만, 사실관계는 확인되지 않은 상태다.최근 차예련의 SNS에는 과거 백화점 명품관 직원으로 근무하며 그를 여러 차례 응대했다고 주장하는 누리꾼 A씨의 댓글이 올라왔다.A씨는 "싸가지가 장난 아님. 온갖 연예인 많이 응대했는데 기억에 제일 많이 남음. 언젠간 터질 줄 알았다"고 적었다. 다만 A씨가 실제 해당 백화점에서 근무했는지, 차예련을 응대하는 과정에서 어떤 일이 있었는지는 확인되지 않았다.앞서 차예련은 학교폭력 가해자로 지목되면서 논란에 휩싸였다. 지난달 29일 한 온라인 커뮤니티에는 1985년생 여배우에게 중학교 시절 지속적인 괴롭힘과 폭행을 당했다는 내용의 글이 게재됐다.작성자는 당시 뺨을 맞아 고막이 손상됐으며, 현재까지도 정신적 후유증을 겪고 있다고 주장했다. 게시글에 언급된 출생 연도와 서울 중계중학교 출신이라는 단서를 근거로 일부 누리꾼들이 차예련을 지목했다. 이에 소속사 HB엔터테인먼트는 지난달 30일 "사실무근"이라며 의혹을 전면 부인했다. 이후에도 관련 주장이 확산하자 지난 4일 추가 입장을 내고 법적 대응 방침을 밝혔다.소속사는 "익명으로 제기된 확인되지 않은 주장과 추측이 반복적으로 퍼지고, 배우의 가족에게까지 비난이 향하는 현 상황을 매우 무겁게 받아들이고 있다"고 전했다. 이어 악의적인 허위사실 유포와 인신공격에 대해서는 관련 자료를 확보하고 법률 검토를 거쳐 대응하겠다고 밝혔다.최초 폭로글은 지난 2일 정보통신망법에 따라 임시조치돼 현재 접근이 제한된 상태다. 다만 게시물에 대한 임시조치가 의혹의 진위를 판단한 결과는 아니다.학교폭력 의혹이 제기된 이후 차예련의 평소 태도를 문제 삼는 주장도 잇따랐다. 지난 3일 유튜브 채널 '백은영의 골든타임'에서는 2012~2013년 무렵 골프장에서 캐디로 근무하며 차예련을 응대했다고 주장하는 제보자의 사연이 소개됐다.해당 제보자는 차예련이 자신에게 반말하며 짜증을 냈다고 주장했다. 반면 방송 관계자와 통화할 때는 태도가 달라졌다고도 했다.미용실에서의 행동을 지적하는 글도 등장했다. 약 17년 전 서울 청담동의 한 미용실에서 차예련을 목격했다고 주장한 누리꾼은 그가 머리를 말려주던 직원에게 짜증을 내며 드라이기를 빼앗았다고 주장했다. 당시 미용실 직원이었다는 또 다른 누리꾼도 비슷한 경험을 했다는 취지의 댓글을 남겼다.그러나 골프장과 미용실 관련 주장 역시 작성자들의 신원이나 당시 상황이 객관적으로 확인되지 않았다. 차예련 측은 학교폭력 의혹을 부인했으며, 이들 개별 주장에 대해서는 별도의 입장을 밝히지 않았다.반면 차예련을 오랫동안 지켜봤다는 지인의 공개 옹호도 나왔다. 지난 11일 자신을 차예련과 20년간 알고 지낸 미용실 원장이라고 소개한 누리꾼은 차예련의 SNS에 장문의 댓글을 남겼다.그는 "(차예련은) 제가 아는 어떤 배우보다 인정도 많고 열심히 살고 있는 사람"이라며 "좋은 일에는 항상 솔선수범하고 현장 스태프들과도 오랜 시간 좋은 인연을 잘 맺고 있는 예련 씨인데, 갑자기 인성 문제가 불거지다니 당혹스럽다"고 밝혔다. 이어 "단편적인 사건들로 그 사람의 인생 전체에 돌을 던지는 건 너무나 가혹하다. 저는 지금의 차예련 씨를 진심으로 응원한다"고 덧붙였다.논란은 차예련의 유튜브 채널과 남편 주상욱의 SNS로도 번졌다. 유튜브 채널 '차장금 차예련' 제작진은 일부 영상의 댓글 기능을 중단하면서 무분별한 루머와 가족을 향한 인신공격을 막기 위한 조치라고 설명했다.차예련 측이 학교폭력 의혹을 부인하며 법적 대응을 예고한 상황에서도 온라인상에서는 추가 주장이 이어지고 있다. 다만 현재까지 제기된 폭로들의 사실 여부는 객관적으로 확인되지 않았다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr