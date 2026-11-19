배우 지승현과 장나라가 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 지승현이 드라마 '굿파트너'에서 불륜 남편으로 출연했던 일을 떠올리며 장나라에게 사과의 밥상을 대접한다. / 사진제공=KBS2

배우 지승현이 드라마 '굿파트너'에서 불륜 남편으로 출연했던 일을 떠올리며 장나라에게 사과의 밥상을 대접한다. 극 중 부부로 호흡을 맞췄던 두 사람은 오랜만에 재회한 자리에서도 불륜 연기를 둘러싼 이야기를 나눈다.오는 19일 방송되는 KBS 2TV 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 지승현이 장나라와 아역 배우 유나를 집으로 초대하는 모습이 공개된다. 세 사람은 '굿파트너'에서 가족으로 출연한 인연이 있다.지승현은 장나라에게 "제가 드라마에서 굉장한 실례를 하지 않았나?"라며 "너무 큰 잘못을 해서 사죄의 밥상을 차려드리고 싶다"고 말한다. 앞서 지승현은 '굿파트너'에서 아내 차은경(장나라 분)을 두고 불륜을 저지르는 남편 김지상 역을 맡았다. 당시 극 중 행동을 두고 시청자들의 비판이 이어지자 지승현은 대국민 사과 영상을 공개해 화제를 모으기도 했다.지승현은 이번 방송에서 장나라를 위해 1++ 등급 한우와 갑오징어 등을 준비한다. 직접 마련한 재료로 사과의 의미를 담은 식사를 대접할 예정이며, 구체적인 메뉴는 방송에서 공개된다.이 자리에는 '굿파트너'에서 두 사람의 딸 김재희 역을 맡았던 유나도 함께한다. 세 사람은 드라마 촬영 당시처럼 서로를 "엄마", "아빠", "딸"이라고 부르며 대화를 나눈다. 장나라는 "우리가 (드라마에서와 달리) 이렇게 행복하고 평화로우니까 진짜 어색하다"며 극 중 관계와 달라진 상황을 언급한다. 이에 유나 역시 공감하는 반응을 보인다.지승현은 두 사람을 향해 "다시 한번 죄송합니다"라며 사과를 이어간다. 그러자 장나라는 "(지승현 때문에) 집에 가서도 화가 난다. 자기 전에 누워서 눈을 감아도 화가 난다"고 말한다. 드라마 종영 이후에도 극 중 남편의 불륜을 떠올리며 분노를 표현한 장나라의 반응에 세 사람의 대화가 이어진다. 지승현이 준비한 음식에 대해서도 장나라는 "美쳤다!"라며 놀라움을 나타낸다.'편스토랑'은 오는 19일 오후 8시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr