배우 김강우가 아내를 위해 1년간 연기 활동을 중단했던 사연을 공개했다./ 사진=텐아시아 DB

배우 김강우가 아내를 위해 1년간 연기 활동을 중단했던 사연을 공개했다./ 사진 제공｜KBS ‘옥탑방의 문제아들’

배우 김강우가 아내를 위해 1년간 연기 활동을 중단했던 사연을 공개했다.지난 17일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 새 대하드라마 '문무'에서 김춘추 역을 맡은 김강우가 게스트로 출연했다.이날 김강우는 결혼 17년 차에도 변함없는 애정을 드러냈다. 김숙은 "김강우에게 누구랑 제일 친하냐고 물어봤더니 아내랑 제일 친하다고 하더라"라고 전했다.김강우는 결혼기념일마다 아내에게 편지를 써 왔으며, 결혼 15주년에는 직접 케이크까지 만들어 선물했다고 밝혔다. 부부싸움을 하더라도 다음 날까지 갈등을 끌고 가지 않는 것이 원칙이라고.그는 "제가 잘못을 안 했더라도 무조건 푼다. 다음 날까지 가면 대형 사고다"라며 "꼭 아이들 앞에서 포옹하고 뽀뽀하고 끝낸다"라고 말했다. 이어 "화해도 제가 거의 먼저 많이 한다. 저는 아내가 없으면 안 된다"라고 덧붙였다.특히 첫째 아들이 태어났을 당시에는 육아를 위해 약 1년간 배우 활동을 중단했다고 밝혀 눈길을 끌었다. 김강우는 "아이를 처음 낳아본 거라 어떻게 해야 할지 모르겠더라"라며 "아내도 제가 없으면 당황스러운 순간이 분명 있을 것 같아 1년간 일을 하지 않고 함께 육아를 했다"라고 설명했다. 당시 아내가 부담을 느끼지 않도록 "그냥 일이 없었다"라고 이야기했다는 사실도 공개했다.두 아들을 훈육하는 방식도 남달랐다. 김강우는 아이들이 잘못했을 때 "내 여자 힘들게 하지 마"라고 말한다고 밝혔다. 이에 주우재는 김종국이 미래에 아들에게 같은 말을 한다면 무서울 것 같다고 했고, 김종국은 "위협을 느껴서 신고할 수도 있다"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.김강우는 연애 시절부터 22년째 처가에서 김장을 함께하고 있다는 사실도 전했다. 그의 동서로는 셰프 조재범과 축구선수 기성용이 있다. 김강우는 "동서들이 진짜 잘생겼다. 저보다 더 배우 같다"라고 말했고, 양세찬은 "이 정도면 시상식 아니냐"라고 반응했다.한편 '옥탑방의 문제아들'은 매주 화요일 오후 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr