송은이 품을 떠나는 임형준./사진=텐아시아DB

배우 임형준이 방송인 송은이가 이끄는 미디어랩시소와 결별했다.18일 미디어랩시소 측은 임형준과의 전속계약이 만료됐다고 밝혔다. 2023년 11월 미디어랩시소에 합류한 임형준은 약 3년 만에 회사를 떠나게 됐다. 임형준은 당분간 별도의 소속사 없이 독자적으로 활동을 이어갈 계획이다.송은이가 대표로 있는 미디어랩시소는 최근 소속 아티스트들과 잇달아 계약을 종료하고 있다. 앞서 지난 8월에는 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'으로 미국 토니상 6관왕을 차지한 박천휴 작가가 미디어랩시소 합류 1년 만에 계약을 마무리하고 프레인TPC로 이적한 바 있다.1999년 연극 '지하철 1호선'으로 데뷔한 임형준은 영화 '가문의 영광' 시리즈, '범죄도시', '성난황소'와 드라마 '카지노', '파인: 촌뜨기들' 등 다수의 작품에 출연했다. 예능 '진짜 사나이', '동상이몽2-너는 내 운명' 등에서도 활약하며 대중과 만났다.현재 미디어랩시소에는 송은이를 비롯해 코미디언 안영미, 조혜련, 영화감독 장항준, 작가 김은희, 프로파일러 권일용, 배우 봉태규, 최강희, 전미도, 옥자연 등이 소속돼 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr