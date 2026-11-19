이동국의 쌍둥이 딸 이재시와 이재아가 연애 프로그램 '내 새끼의 연애3'에 나란히 출연했다. / 사진=유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

이동국은 2005년 미스코리아 출신 이수진과 결혼해 슬하에 1남 4녀를 두고 있다. / 사진=유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

전 축구선수 이동국의 쌍둥이 딸 이재시와 이재아가 '내 새끼의 연애3'에 동반 출연했다.18일 방송된 tvN STORY·E채널 '내 새끼의 연애3'(이하 '내새연3')에는 이동국의 첫째 딸 이재시가 새로운 여성 입주자로 등장했다. 앞서 출연 중이던 동생 이재아에 이어 언니까지 합류하면서 쌍둥이 자매가 같은 연애 프로그램에서 만나게 됐다.이재시와 이재아는 1분 차이로 태어난 이란성 쌍둥이다. 이재아는 "언니라는 느낌보다는 진짜 친구같이 지낸다"며 평소에도 거의 매일 연락할 정도로 가까운 사이라고 밝혔다. 다만 성격에는 뚜렷한 차이가 있다고 한다. 이재시는 "저는 상처를 잘 안 받는데 재아는 남들이 하는 말에 크게 상처를 받는다"고 설명했다.이재아는 언니가 자신보다 이성에게 인기가 많았다고 고백했다. 그는 "제일 잘생기고 키 크고 멋진 친구는 항상 재시를 좋아했고, 그 친구의 친구가 항상 저를 좋아했다"고 말했다. 이에 이재시가 "그건 어쩔 수 없다"고 장난스럽게 반응하자 이재아는 "저도 얘 없으면 인기 많다. 얘가 있으니까 저를 못 보는 거지. 저도 혼자 있으면 나쁘지 않다"고 맞받아쳤다.두 사람은 선호하는 이성의 외모도 달랐다. 이재시는 "진하게 생긴 아랍상을 좋아한다"고 했고, 이재아는 "두부상처럼 순둥순둥하게 생긴 분들을 좋아한다"고 말했다. 이재시는 편하게 의지할 수 있는 연상의 남성이 이상형이라고도 덧붙였다.스튜디오에서 딸들의 연애를 지켜보던 이동국은 두 사람이 같은 남성을 좋아하게 될 가능성에 대한 질문을 받았다. 이에 그는 "강한 사람이 살아남아야죠"라며 "지는 사람이 깨끗이 승복하고 그게 페어플레이 정신이다"고 웃었다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr