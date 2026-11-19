이적이 '라디오스타'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

이적이 '라디오스타'에 출연했다. / 사진=MBC

영케이가 '라디오스타'에 출연했다. / 사진=MBC

가수 이적이 결혼식 축가 은퇴를 선언했다.지난 18일 방송된 MBC '라디오스타'에는 정재형, 이적, 데이식스 영케이, 김간지가 게스트로 출연했다.이날 이적은 앞으로 결혼식 축가를 부르지 않겠다고 밝혔다. 그는 "원래도 정말 친한 지인 결혼식 축가만 했는데, 이젠 그분들의 2세들이 결혼하더라. 예를 들어 (김구라 아들) 동현이가 결혼하면 축가를 부탁할 수 있지 않냐"고 말했다.이어 "그러면 영원히 안 끝날 것 같아서 (은퇴를 결심했다). 이렇게 공식적으로 말씀드리면 '왜 내 건 안 해주지?' 서운할 일은 없을 것 같아서 말씀드린다"고 설명했다.한편 이날 영케이는 tvN '놀라운 토요일'(이하 '놀토')에 합류한 뒤 생긴 변화에 대해 이야기했다. 그는 "제가 '놀토'(놀라운 토요일)을 시작하면서 말로 웃겨본 적도 없고 몸개그를 해본 적도 없고 애매해는데 캐릭터가 생겼다. 전소미 씨가 나와서 '사람 참 착한데 오빠 좀 노잼이야'라고 해서 '노잼케이'라고. 노잼, 노센스, 노대답, 노정답. 제가 퀴즈도 못 풀어서. 반년이 좀 지나고 나서야 목소리 톤이 올라가고 인정받게 되더라"고 밝혔다.이를 들은 김구라는 영케이의 예능 속 역할을 음식에 빗대 설명했다. 그는 "예능을 한정식에 비유하면 반찬 중에 맛없는데 항상 올라와 있는 게 있다. 그게 정말 필요하다. '놀토'에서 다 붐 같으면 안 된다. 다 맵고 짠 음식만 있으면 안 된다. 중간에 영케이 같이 받아주는 사람이 있어야 한다. 맛이 없다는 게 그 맛이 없다는 게 아니라 심심하고 간이 없다는 걸 얘기하는 것"이라고 위로했다.영케이는 '놀토' 출연 이후 분장에 재미를 붙였다고 털어놨다. 그는 "제가 분장에 중독이 됐다. '놀토'에서만 했으면 모르겠는데 상해에 가서 왕홍 체험을 했다"고 말했다. 이어 공개된 사진에는 화려한 화장과 의상으로 변신한 영케이의 모습이 담겼다. 이를 본 출연진은 "예쁘다", "진짜 모르겠다", "'놀토'에 저러고 가라"며 놀라움을 감추지 못했다.영케이는 해당 사진이 예상보다 큰 관심을 받았다고 설명했다. 그는 "(왕홍 분장이) 이슈가 되길래 저도 한번 올렸는데 노래를 열심히 발매하고 예쁘게 사진 올리는 것보다 반응이 아예 다를 정도더라. 몇백만 뷰, 삼만 개가 넘는 댓글이 달렸다. 이 맛에 (분장을) 못 끊겠더라. 그런데 결과적으로 전체 팔로워 수는 점점 줄고 있다. 지금 이 순간에도 실시간으로 계속 줄고 있다"고 털어놔 웃음을 안겼다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr