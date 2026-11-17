고수가 '틈만나면'에 출연한다./사진제공=SBS

고수가 '틈만나면'에 출연한다./사진제공=SBS

배우 고수(48)가 매니저 없이 직접 차를 몰고 촬영장에 나타나는 소탈한 면모로 유재석과 유연석을 놀라게 한다.17일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 ‘투유 MC’ 유재석, 유연석과 함께 ‘틈친구’(게스트) 배우 고수, 가수 겸 배우 육성재가 경기 용인시 수지구의 틈새 시간을 찾는다.방송에 앞서 공개된 스틸 속 고수는 블랙 가죽 재킷 차림으로 환하게 미소 짓고 있다. 올해 48세를 맞은 그는 웃을 때마다 눈가에 깊게 잡히는 주름 등 세월의 흔적이 고스란히 보여 시선을 끈다.이날 고수는 뜻밖의 FM ‘룰 집착’ 면모를 선보여 관심을 모은다. 고수의 FM본능을 자극한 것은 버스. 모두가 막 출발한 버스를 쫓아가는 사이, 고수는 돌연 모두를 멈춰 세운다. 이에 유재석, 유연석이 아우성 치자 고수는 “버스는 출발하면 잡으면 안 돼”라며 단호하게 원칙을 내세운다. 그리고는 차분히 다음 시간표를 확인해 두 남자를 당황케 한다.이어 길거리의 쓰레기까지 집어 든 고수는 “이러면 안 되지”라며 직접 주변 가게로 들어가 쓰레기를 버리는 솔선수범으로 또 한 번 모두를 놀라게 한다. 유재석은 고수의 빈틈없는 원칙주의에 “동네 보안관이야”라며 감탄한다.고수는 ‘FM본능’ 못지 않은 반전 상남자 면모를 뽐낸다. 그는 “오늘 매니저 없이 직접 운전해서 왔다. 제 차로 이동하자”라며 선뜻 자신의 차를 내어주더니, 망설임 없이 시동부터 거는 시원시원한 추진력으로 모두를 놀라게 한다. 심지어 버스가 좀처럼 오지 않자, 고수는 “히치하이킹해서 가면 안 돼?”라며 아무도 생각지 못한 파격 제안을 내놓는다. 게임 도중에도 고수가 매 도전마다 ‘파이팅’을 연발하자, 성재는 “대체 파이팅을 몇 번을 하시는 거예요”라며 자제시키기까지 했다는 후문이다.한편, 고수는 2012년 11살 연하의 김혜연 씨와 5년 열애 끝에 결혼, 슬하에 2남 1녀를 두고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr