18일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '폭설'(감독 홍의정)의 주연 배우 구교환과 만나 이야기를 나눴다./ 사진제공=㈜쇼박스

배우 구교환이 이옥섭 감독과 혼인신고를 마친 지 4년 만에 결혼 사실이 알려진 이유를 밝혔다.18일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '폭설'(감독 홍의정)의 주연 배우 구교환과 만나 이야기를 나눴다.영화 '폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역, 퇴직을 앞둔 역장 갑수(김윤석)와 새로 온 후임 현택(구교환) 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 미스터리 드라마다.구교환은 최근 이옥섭 감독과의 결혼 소식이 알려져 화제를 모았다. 두 사람은 2013년부터 교제를 시작해 약 9년간의 열애 끝에 2022년 혼인신고를 마쳤다. 그러나 법적으로 부부가 된 지 4년 만인 올해 이 같은 사실이 뒤늦게 알려지면서 많은 이들을 놀라게 했다.이날 구교환은 결혼 소식이 뒤늦게 알려진 데 대해 "자연스러운 흐름이라고 생각했는데 관심 가져주셔서 너무 감사하고 쑥스럽다"며 머쓱하게 웃었다.그동안 결혼 사실을 따로 알리지 않았던 이유에 대해서는 "어떻게 얘기해야 할지 모르겠다"며 "자연스럽게 잘 지내고 있기 때문에 그 흐름이 궁금하지 않으셨을까 싶다. 이렇게 결혼이 많은 관심을 받을 줄 몰랐다"고 털어놨다.결혼 소식이 알려진 뒤 주변의 축하도 이어졌다고. 구교환은 "소식이 알려지고 나서 주변에서 축하를 많이 받았다"면서도 "그동안은 워낙 자연스럽게 잘 지냈기 때문에 다들 우리 결혼에 관심이 없었던 것 같다"고 말했다.특히 구교환은 오랜 연인이자 창작 동료인 이옥섭 감독과의 관계를 언급하며 "14년 동안 계속 만났기 때문에 사적인 자리에서도 결혼 이야기는 많이 안 했던 것 같다"고 설명했다. 이어 "저희는 듀오로 작업을 많이 했기 때문에 보통 '둘이서 어떤 작업을 준비하느냐', '아이디어는 어떻게 나누느냐'는 질문을 많이 받았다. '결혼은 언제 하느냐'는 질문은 오히려 많이 안 받았던 것 같다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr