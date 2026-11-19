이미지 크게보기 심형탁 아들 하루가 외할아버지가 4대째 운영하는 면 공장을 찾았다. / 사진 = KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'

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'슈퍼맨이 돌아왔다' 심형탁 아들 하루가 외할아버지가 4대째 운영하는 면 공장을 찾았다.18일 방송된 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 심형탁은 하루와 함께 아내 사야의 고향 야마나시현으로 향했다.이번 방문에는 또 다른 목적이 있었다. 심형탁은 "이번에 야마나시에 온 중요한 이유가 또 있다. 하루와 제가 야마나시 국제교류 홍보대사에 위촉됐다"고 알렸다. 하루는 최연소 홍보대사가 됐다.슈트 차림으로 위촉식에 선 심형탁은 "부자가 같이 홍보대사를 한다는 것에 굉장히 큰 의미를 두고 있다. 장인어른이 너무 자랑스러워하시고 사야도 자랑스러워한다. 고향에 홍보대사를 사야의 자식, 사야의 남편이 맡았으니까"라며 감격했다.부자는 장인의 면 공장도 둘러봤다. 공장은 120년 전통을 자랑한다.장인은 손자를 위해 직접 만든 면으로 호우토우를 끓여 냈고, 하루는 양 볼이 쏙 들어갈 만큼 면을 빨아들였다.장인이 "할아버지 면 맛있어?"라고 묻자 하루는 바로 고개를 끄덕였다. 장인은 "하루가 더 어렸을 때는 작게 잘라서 먹었는데"라며 훌쩍 자란 손자를 대견해했다.가업 이야기도 오갔다. 심형탁이 "공장은 언제 지어졌나"라고 묻자, 장인은 "아버지는 120년 넘어서 잘 모른다. 하루가 대를 이어주면 200년은 이어지겠지"라며 기대를 내비쳤다.심형탁은 2022년 18세 연하 일본인 사야와 혼인신고를 했고, 이듬해 한국과 일본에서 결혼식을 올렸다. 하루는 지난해 1월 태어났다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr