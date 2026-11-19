김성주가 '복면가왕' 새 시즌 MC를 맡았다. / 사진=텐아시아DB

지난해 10년 만에 방송을 중단했던 '복면가왕'이 약 11개월 만에 새 시즌으로 돌아온다. / 사진제공=MBC

지난해 10년 만에 방송을 중단했던 '복면가왕'이 약 11개월 만에 새 시즌으로 돌아온다. / 사진제공=MBC

지난해 10년 만에 방송을 중단했던 '복면가왕'이 약 11개월 만에 새 시즌으로 돌아온다. 기존 음악 서바이벌 형식에 공연 요소를 강화한 '복면가왕 : 황금마스크'는 18명의 복면 가수가 황금마스크를 놓고 경쟁하는 과정을 그릴 예정이다.18일 MBC 새 예능 '복면가왕 : 황금마스크' 측은 12월 6일 첫 방송을 앞두고 메인 포스터 2종을 공개했다. '복면가왕 : 황금마스크'는 가수들이 정체를 숨긴 채 목소리만으로 실력을 겨루는 음악 예능 '복면가왕'의 새 시즌이다. 기존 경연 방식에 무대 연출과 퍼포먼스를 더해 초대형 뮤직 페스티벌 형식으로 선보인다. 복면의 디자인도 정교해졌으며, 가왕의 상징인 황금마스크를 차지하기 위한 참가자들의 경쟁이 주요 내용을 이룬다.앞서 '복면가왕'은 2015년 첫 방송을 시작해 약 10년간 시청자들과 만났다. 지난해 재정비를 위해 방송을 중단했으며, 약 11개월 만에 새로운 시즌으로 복귀하게 됐다. 이번 시즌에서도 김성주가 MC를 맡았다고 알려졌다.첫 번째 포스터에는 복면을 쓴 참가자들이 빛나는 길을 따라 무대로 향하는 모습이 담겼다. 각기 다른 복면을 착용한 이들은 하나의 목표를 향해 나란히 걸어가고 있다. 길 끝에는 계단과 황금마스크가 놓여 있으며, 그 아래 단 하나의 스탠드 마이크가 자리하고 있다. 최종 가왕에게 주어지는 자리를 상징적으로 표현한 구성이다.두 번째 포스터에서는 이번 시즌에 참가하는 복면 가수 18명의 모습을 확인할 수 있다. 첫 번째 포스터에서 뒷모습만 공개됐던 이들은 정면을 바라보며 마이크를 들고 있다. 참가자들이 황금마스크를 중심으로 모여 노래하는 장면을 통해 새 시즌의 경연 구도를 보여준다.이번 시즌은 기존의 가창력 대결에 공연적인 요소를 더한다는 점에서 차이가 있다. 참가자들의 정체를 추리하는 재미는 유지하면서 복면과 무대 구성, 퍼포먼스를 확대해 이전과 다른 형식의 경연을 선보일 계획이다.한편 '복면가왕 : 황금마스크'는 오는 12월 6일 오후 6시 5분 첫 방송 되며, 이후 매주 일요일 같은 시간에 방영된다. 이에 앞서 오는 26일에는 '복면가왕 : 황금마스크 미리보기'가 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr