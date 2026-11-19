이미지 크게보기 정유라 씨가 어머니 최서원(개명 전 최순실) 씨의 병원비 도움을 거듭 청했다. / 사진 = 정유라 유튜브 채널

이미지 크게보기 사진 = 정유라 SNS

이미지 크게보기 사진 = 정유라 유튜브 채널

정유라 씨가 어머니 최서원(개명 전 최순실) 씨의 병원비 도움을 거듭 청했다.18일 정유라 씨는 자신의 페이스북에 글을 올려 "어머니를 사면시켜 주지도, 더 빨리 수술시켜 주지도 못하고 이렇게 글 쓰는 것밖에 못 한다"고 적었다. 그는 "제발 어머니를 외면하지 말아 달라"고 간청했다.납부 시한도 코앞이다. 그는 "이번 주까지 병원비를 전액 납부해야 한다"고 다급함을 알렸다. 이어 "치료를 계속해 목숨만이라도 유지할 수 있도록 도와달라"고 매달렸다.정 씨는 앞서 12일 유튜브 채널 '이영돈TV' 생방송에서 최 씨가 패혈증이 심해져 외부 병원에 입원했고, 혼자서는 몸을 움직이기 힘들다고 언급했다. 그는 "어깨 수술 한 차례, 허리 수술을 두 차례 받았지만 염증이 신경을 눌러 다리를 전혀 쓰지 못한다"고 안타까워했다.병원비 부담도 만만치 않다. 그는 "병원비가 2~3주에 1000만 원가량 발생해 내년 2월까지 입원 치료를 이어가려면 5000만 원 이상이 더 필요하다"고 하소연했다. 또 "원무과에서 하루에 열 통씩 독촉 전화가 온다"고 괴로워했다.정 씨는 "어머니 재산은 추징금과 벌금 때문에 경매로 처분됐고, 지금은 남은 돈이 없다. 저 역시 살던 집 보증금까지 빼서 병원비를 내고 있다"고 처지를 고백했다.그러면서 "지금 심정으로는 제 장기라도 팔아서 엄마를 병원에 있게 하고 싶다"고 간절함을 쏟아냈다. 그는 병원 간병과 세 자녀 양육을 함께 떠안고 있다.정 씨는 생방송 막바지 무릎을 꿇은 채 "어머니가 돌아가실까 봐 너무 무섭다. 제발 저희 엄마 좀 살려달라"며 오열했다. 병원비를 감당하지 못하면 어머니가 교도소로 돌아갈 수 있다는 걱정도 숨기지 않았다.최 씨는 국정농단과 이화여대 학사비리로 21년 형이 확정돼 복역하던 중 형집행정지 결정을 받아 병원 치료를 이어가고 있다. 정지 기간은 내년 2월 말까지 늘어난 것으로 전해진다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr