배우 정혜성이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 정혜성이 '나솔사계' MC 합류 7개월 차를 맞아 데프콘, 경리와 호흡을 이어가고 있다. / 사진= ENA·SBS Plus 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 방송 화면 캡처

배우 정혜성이 '나솔사계' MC 합류 7개월 차를 맞아 데프콘, 경리와 호흡을 이어가고 있다. 지난 5월 윤보미의 후임으로 합류한 그는 방송 초반 과도한 리액션으로 일부 시청자의 비판을 받기도 했다. 최근에는 출연자들의 감정을 살피면서도 자신의 의견을 솔직하게 전하는 진행을 선보이고 있다.정혜성은 매주 목요일 방송되는 ENA·SBS Plus 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서 데프콘, 경리와 함께 진행을 맡고 있다. 출연자들의 연애 과정을 지켜보며 관계의 변화를 짚어내고, 상황에 따라 자기 생각을 덧붙이는 역할을 하고 있다.정혜성은 출연자들의 말투나 행동에서 나타나는 감정 변화에 관심을 기울이고 있다. 상대에게 호감을 표현하거나 선택을 앞두고 망설이는 모습을 살피며 인물들의 입장을 이해하려는 태도를 보인다. 출연자의 행동에 공감하기 어려운 상황에서는 솔직한 의견을 내놓기도 한다.데프콘, 경리와의 호흡도 이어지고 있다. 정혜성이 출연자들의 행동에 반응하며 이야기를 꺼내면 데프콘과 경리가 각자의 시각에서 의견을 보태는 방식이다. 세 사람은 같은 상황을 두고 서로 다른 해석을 내놓거나 농담을 주고받으며 방송을 진행하고 있다.앞서 정혜성은 MC 합류 초기 리액션을 둘러싼 구설에 휩싸인 바 있다. 지난 6월 방송 이후 일부 시청자들은 지나치게 큰 반응이 시청에 방해된다며 아쉬움을 나타냈다. 이에 정혜성은 지난 8월 유튜브 채널 '지니이즈백'에서 "저라는 사람은 바뀌지 않는다. 남 PD님이 날 데려온 이유가 있을 거고 제작진을 믿는 거다"라고 밝혔다. 이어 "제작진분들이 지금의 제가 좋다고 하시니까 그냥 그대로 가는 거다. 내가 바뀌려면 다시 태어나야 한다"고 말했다.정혜성은 예능뿐 아니라 배우로서도 활동을 이어왔다. 드라마 '구르미 그린 달빛'에서는 명은공주 역을 맡았으며, 이후 '김과장', '맨홀-이상한 나라의 필', '쌉니다 천리마마트' 등 다양한 작품에 출연했다. 특히 '김과장'과 '맨홀-이상한 나라의 필'로 2017년 KBS 연기대상 여자 조연상을 받았다.지난 4월 종영한 '미혼남녀의 효율적 만남'에서는 정현민 역으로 출연했다. 드라마에서 여러 캐릭터를 연기해 온 그는 현재 '나솔사계'를 통해 예능 진행자로서 활동을 이어가고 있다.한편 정혜성이 출연하는 '나솔사계'는 매주 목요일 오후 10시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr