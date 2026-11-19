이미지 크게보기 김명민이 촬영 중 사고로 입원하면서 출연작이 줄줄이 무산됐다고 회고했다. / 사진 = tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

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'유 퀴즈 온 더 블럭' 김명민이 촬영 중 사고로 입원하면서 출연작이 줄줄이 무산됐다고 회고했다.18일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 김명민은 "촬영 중 사고로 3개월 간 입원을 하게 되면서 출연 예정이던 작품들이 연이어 무산되었다"고 운을 뗐다.이어 "아무런 결실도 없고 서서히 잊혀져 가는 상황이었다. 내가 형편없는 배우라는 생각을 했다"고 자책했다.고비는 가정에도 찾아왔다. 김명민은 "그때 마침 아내가 임신했을 때였다. (의사가) 절 따로 부르더니, 산모가 스트레스받는 일이 있냐고 물어보더라. 태아 성장 속도에 차이가 없단 말을 들었다"고 기억했다.그러면서 "남편이 힘들어하는 모습을 보면서 아내는 더 힘들었던 거다"라고 미안함을 드러냈다.김명민은 배우를 그만두고 뉴질랜드로 떠나기로 했다. 그는 "스키복 팔면서 사업에 기질이 있다는 걸 스스로 검증했고, 사업하면 더 성공할 것 같았다. 의류 사업을 구상했다"고 당시 계획을 설명했다.그 무렵 '불멸의 이순신' 이성주 감독에게서 연락이 왔다. 김명민은 "이순신 장군 옆 제장 중 하나일 거라 생각하고 정중하게 거절했다"고 회상했다.감독을 직접 만나 이순신 장군 역이라는 걸 알게 된 뒤에도 그의 답은 같았다. 김명민은 "장군이든 제장이든 못한다. 아내랑 이민 가기로 약속했다"며 다시 고개를 저었다.감독은 사흘의 말미를 줬다. 김명민은 "감독님이 3일의 시간을 줄테니 생각해보라고 하셨다. 그러나 그 사이 아이가 태어나면서 약속한 날짜를 잊어버렸다"고 비화를 풀었다. 또 "감독님은 내가 연락을 하지 않자 승낙으로 받아들였다며 진행하자고 했다"고 덧붙였다.김명민은 "아내에게 말했더니 '아이가 태어나면서 준 선물 아닐까? 이순신 하고 떠나자'라고 하더라"라고 아내의 말을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr