이미지 크게보기 가수 서인영이 2812만 원어치 쇼핑을 하고 신혼집 비용도 언급했다. / 사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'

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가수 서인영이 2812만 원어치 쇼핑을 하고 신혼집 비용도 언급했다.18일 '개과천선 서인영' 채널에는 '쇼핑퀸 서인영에게 '한도없는 카드'를 주면 얼마나 쓸까? (충격대반전,청담명품거리)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 제작진은 3시간 안에 1000만 원 이상을 쓰지 못하면 결제 금액을 모두 서인영이 떠안는다는 조건을 내걸었다.곧장 청담동 명품 거리로 향한 서인영은 코트와 조명, 반지, 가방을 차례로 골랐다. 매장에 들어선지 27분 만에 결제 금액은 2812만 원이었다. 그는 "나 교회 가서 회개해야겠다"라며 반성했다.기부처로 병원을 떠올린 데는 어머니가 있었다. 서인영은 "우리 엄마를 보냈잖아. 내가 병원 가서 무릎 꿇은 적 있거든. 우리 한번 받아 달라고. 근데 나가라는 거야"라고 아픈 기억을 떠올렸다.아버지의 반응은 싸늘했다. 서인영은 "내가 아빠한테 돈을 달라 그랬어. 기부를 하려고"라고 운을 뗐다. 그는 "천만 원짜리 넘는 코트를 사람이 입는 게 말이 되냐는 거야. 네가 지금 아직 정신을 못 차렸다는 거야"라며 아버지의 꾸중을 그대로 옮겼다.신혼집 이야기도 나왔다. 서인영은 "내가 지금 이제 오빠랑 반반해 가지고 이제 집을 했잖아"라고 예비 남편과 반반 마련한 신혼집 사정을 귀띔했다. 제작진이 "통장 사정을 아예 모르는구나"라고 하자, 그는 "나는 몰라. 그니까 난 무조건 달라고 한 거지"라고 고백했다.서인영은 "아빠 말이 맞으니까 난 내 자신이 너무 싫은 거야"라고 자책했다. 그러고는 1400만 원짜리 코트를 환불하고, 병원을 찾아 소아 뇌질환 환자 치료비로 2000만 원을 기부했다. 그는 "제가 돈 또 열심히 모아서 앞으로 좋은 일을 많이 하도록 할게요. 여러분 용서해 주세요"라고 고개를 숙였다.한편 서인영은 오는 12월 26일, 6살 연상의 사업가와 재혼을 앞두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr