이미지 크게보기 가수 아이유가 수능을 하루 앞두고 수험생들을 응원했다. / 사진 = 유튜브 채널 '이지금'

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가수 아이유가 수능을 하루 앞두고 수험생들을 응원했다.18일 '이지금' 채널에는 "IU 2027학년도 수능 응원 메시지"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 아이유는 "목소리를 들으면 아시겠지만 저는 감기 조금 걸렸습니다"라고 근황을 전했다.그러면서 "우리 유애나 수험생 유애나들 중에 누군가 대신해서 제 감기를 걸렸다고 생각하면 조금도 분하지 않아요"라고 애정을 드러냈다. 이어 "실력보다도 조금 더 좋은 결과가 따라오는 하루가 되기를 진짜 간절히 바라고 있을게요"라고 진심을 담았다.아이유는 긴장을 푸는 방법도 일러줬다. 그는 "내일 제가 좀 대신해서 긴장을 하고 있을테니까 우리 유애나들은 긴장하지 말고 허리 딱 펴고 심호흡을 세 번 하면 못 할 일이 없습니다"라고 다독였다. 또 "여러분 정신 똑바로 차리면 호랑이 굴에 들어가서도 다 살아날 방법이 있어요"라고 힘을 실었다.끝으로 아이유는 "우리 애들 아프지 말고 긴장하지 말고 잘하고 와라. 너무 고생했어. 내일 또 다녀오면 또 고생했다라고 제가 안아줄게요"라고 수험생들을 품었다.최근 올해 세무사 시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 생성형 AI를 이용한 부정행위를 시인하면서 수능을 향한 우려도 커졌다. 수능 일타강사들도 목소리를 냈다.사회탐구 강사 이지영은 자신의 유튜브 채널에서 "스마트 안경을 이용한 부정행위가 수능을 흔들고 있다는 영상을 올린 이후 밝혀지는 정황들이 너무 끔찍하다"고 우려했다. 그는 교육 당국에 인공지능과 초소형 전자장비를 아우르는 긴급 보안 지침 공개를 촉구했다.입시 유튜버 미미미누는 15일 "당장 급한 건 올해 수능이다"라며 수능 연기 검토까지 요구했다. 국어 일타강사 유대종도 16일 SNS에 "만일 모든 고사장에서 공정하게 시험을 치를 수 있는 확실한 대책이 마련되지 않는다면 수능은 연기되어야 한다"는 글을 올렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr