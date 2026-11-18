사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 34기 8남매 막내 영수와 8자매 막내 영숙이 밤 산책 데이트를 통해 결혼관과 남사친에 대한 소신을 솔직하게 털어놓으며 남다른 공감대를 형성했다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 34기_8남매 막내와 8자매 막내가 만나면 뭐 해?'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 영수와 영숙은 결혼식과 남사친에 대한 생각을 가밈 없이 나눴다. 결혼식을 꼭 하고 싶냐는 영숙의 질문에 영숙은 "결혼식을 너무 많이 다녀 봐서 안 해도 된다"며 "한다면 외국에서 가족도 없이 둘만 하고 싶다"고 웃어 보였다. 영수 역시 "결혼식은 집안 어른들의 의견도 있으니 간단하게 하는 쪽이 좋다"고 답하며 요란한 결혼식을 선호하지 않는 비슷한 가치관을 드러냈다.이어 두 사람의 대화는 남사친 주제로 이어졌다. 영수가 "남사친 많아요?"라고 묻자 영숙은 "어렸을 땐 남사친이 가능하다고 생각했지만 지금은 누군가는 친구 플러스 알파로 더 노력하는 거라 생각이 바뀌었다"고 답했다.영수 역시 "결혼하고서는 남사친이 이해가 안 된다"며 "사적으로 밥 먹자는 건 안 하는 게 예의"라고 맞장구치며 배우자를 불안하게 하지 않는 선을 중요하게 여긴다는 점에서 결이 잘 맞는 모습을 보였다.막내로서 자라온 유년 시절 에피소드도 웃음을 자아냈다. 영숙은 "일곱째 언니가 아빠 손에 태권도장을 다니며 아들처럼 자랐다"고 회상했고, 영수는 "시골에서 자라 소풍 날이면 누나들이 시내로 데려가 옷을 입혀주곤 했다"고 맞장구쳤다.과거 연애 스타일에 대한 진솔한 조언도 오갔다. 영수는 "어렸을 때는 영숙 님 같은 스타일을 선호해서 내면이 여리다는 걸 안다"며 "이미지 노선을 잘못 잡은 것 같다"고 안타까워했다. 이에 영숙은 먼저 대화를 해보라고 권하는 영수에게 "둘이서 대화하는 게 좀 어색하다"고 털어놨고 영수는 "먼저 얘기 한번 하자고 불러서 풀면 된다"고 조언하며 훈훈하게 대화를 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr