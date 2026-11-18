이미지 크게보기 '이호선 상담소' 남편이 친척집에서 맞고 자라면서 받은 상처를 고백했다. / 사진 = tvN STORY '이호선 상담소'

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'이호선 상담소' 남편이 친척집에서 맞고 자라면서 받은 상처를 고백했다.17일 방송된 tvN STORY '이호선 상담소'에서 아내는 둘째 임신 8개월 때부터 남편의 폭력에 시달려왔다고 호소했다. 4년 전에는 감자전 때문에 맞은 뒤 경찰에 신고하면서 3개월간 남편과 떨어져 지내야 했다.그런 남편에게는 아내도 알고 있던 트라우마가 있었다. 남편은 "어릴 때부터 좀 많이 맞고 자라다 보니까"라고 힘겹게 입을 열었다.그는 "집이 좀 힘들다 보니까 친척집에 아버님이랑 같이 살게 됐다"고 운을 뗐다. 그리고 그곳에서 자신을 때린 건 친척 형들이었다고 털어놨다.아버지 역시 그 폭력을 피하지 못했다. 남편은 "아버지가 친척 어르신한테 얘기하는데도 아버지도 친척 어른들에게 맞고, 맨날 오실 때마다 코피 흘리고 입술에 피 흘리고 오시면 제가 또 그거 닦아드리고"라고 말하다 끝내 목이 메었고, 스튜디오는 숙연해졌다.이호선이 아버지가 아프셨느냐고 묻자, 남편은 "아버지가 갑자기 정신을 놓는 지병이 있으셨다. 갑자기 쓰러지시는"이라고 고백했다. 이호선의 말처럼, 뇌병변 장애를 앓던 아버지는 무슨 일이 생길지 몰라 아들을 데리고 친척집에 들어간 것이었다.아버지와의 이별은 남편이 고작 7살 때 찾아왔다. 남편은 "제가 너무 맞으니까 집에 들어가기 싫어서 집 밖에 서성이고 있는데 동네 어르신이 저를 데려가라고 해서 저는 앞에 걸어가고 아버지는 뒤에 오시고"라고 그날을 떠올렸다.하지만 뒤따라오던 아버지는 끝내 집에 닿지 못했다. 남편은 "뒤를 돌아보니까 아버지가 안 계셔서 왔던 길 다시 돌아가는데 아버지가 논에 쓰러지셔서 돌아가셨다"며 결국 눈물을 쏟았다.장영란이 "그걸 보셨나보다. 어떻게"라며 탄식하자, 남편은 "그게 너무 후회가 돼요 제가. 내가 대처만 빨리했더라면"이라고 자책했다. 7살 아이가 감당하기엔 너무 큰 죄책감이었다. 이호선은 "7살이 무슨 대처를 해요?"라며 그를 다독였다.아버지를 잃은 남편은 "거기서 살다가 저 혼자 보육원에 들어갔다"고 이야기를 이어갔다. 하지만 그곳 생활을 묻자 또다시 눈물을 보이며 한동안 말을 잇지 못했다.그가 겪은 보육원 생활은 참혹했다. 남편은 "신입생이라고 엎드려뻗쳐 하고 30대를 때리고 맞는 동안 울거나 조금이라도 움직이면 처음부터 다시 때리고"라고 주장했다. 그렇게 버티다 14살에 그곳을 나온 남편에게 이호선은 "남들이 상상하지 못할 길에서의 생활이 엄청났을 텐데"라며 안타까움을 감추지 못했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr