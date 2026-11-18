사진 = 장원영 인스타그램

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사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

그룹 아이브 장원영이 달콤한 디저트를 즐기는 모습과 함께 여전한 인형 비주얼을 뽐냈다.장원영은 최근 자신의 인스타그램에 "🌹♥️🫖✨얘가 난 쫌 맘에 들어가지구 한번 먹어보께"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 장원영은 화려한 디저트가 차려진 테이블 앞에서 포크를 입가로 가져가고 있다. 레드 드레스 위에 흰색 퍼 장식이 달린 케이프를 걸친 장원영은 여러 겹의 진주 목걸이와 꽃 모양 귀걸이로 우아한 분위기를 완성했다. 리본으로 장식한 올림머리와 또렷한 이목구비가 인형 같은 비주얼을 더욱 돋보이게 한다.이어진 사진에서 장원영은 포크를 든 채 볼을 동그랗게 부풀리고 카메라를 바라보고 있다. 커다란 눈망울과 발그레한 볼이 사랑스러운 매력을 더하는 가운데 눈앞에 놓인 층층이 쌓인 디저트가 시선을 끈다.또 다른 사진에서 장원영은 어깨가 드러나는 강렬한 레드 오프숄더 드레스를 입고 디저트 접시를 들어 보이고 있다. 한쪽 손가락을 입술에 살짝 댄 채 미소 짓는 모습으로 깜찍한 매력을 발산했다. 풍성한 리본 장식이 돋보이는 드레스는 가녀린 어깨선과 잘록한 허리 라인을 강조한다.마지막 사진에서 장원영은 디저트 접시를 양손으로 받쳐 들고 달콤한 디저트를 바라보며 은은하게 미소 짓고 있다. 화려한 진주 장식과 윤기 나는 피부, 섬세한 메이크업이 어우러져 마치 동화 속 공주를 연상시키는 비주얼을 완성했다.장원영의 남다른 디저트 사랑은 최근 방송에서도 화제가 됐다. 장원영은 과거 유튜브 채널 '오늘의 주우재'에 출연해 주우재와 함께 다양한 디저트를 맛봤다. 당시 장원영은 "요즘에는 완전 밥보다 디저트파"라며 최근 밥을 거의 먹지 않는다고 밝혀 눈길을 끌었다. 특히 식사용 빵보다 예쁘고 달콤한 디저트를 좋아한다고 설명해 이번 게시물과도 맞닿은 취향을 드러냈다.한편 장원영은 홍콩 디즈니랜드에서 열린 크리스마스 시즌 행사에 특별 게스트로 참석했다. 이날도 레드 드레스를 입고 등장해 화제를 모았으며 크리스마스트리 점등식에 참여하는 등 글로벌 활동을 이어갔다.장원영이 속한 아이브는 최근 '2026 멜론뮤직어워드'에서 대상인 '올해의 베스트송'을 포함해 5관왕에 올랐으며 연말 시상식과 다양한 무대를 통해 팬들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr