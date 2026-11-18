이미지 크게보기 '이호선 상담소'에 감자전 때문에 아내를 때린 남편이 출연했다. / 사진 = tvN STORY '이호선 상담소'

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'이호선 상담소'에 감자전 때문에 아내를 때린 남편이 출연했다.17일 방송된 tvN STORY '이호선 상담소'에서 아내는 4년 전 감자전을 해 달라는 남편에게 남은 감자를 내일 써야 한다고 답했다가 맞았다고 털어놨다.이 폭행은 경찰 신고로 이어졌고, 부부는 3개월간 분리됐다. 당시 이혼까지 결심했다는 아내는 "막내딸이 (제가 맞는) 모습을 봤다. 딸과 같이 친정으로 분리됐고, 정말 끝내야겠다고 생각했다"고 돌아봤다.아내의 기억 속 첫 폭행은 둘째 임신 8개월 때였다. "그때 머리채를 잡히고 밀치고 그랬다"는 것이 아내의 고백이다.남편의 생각은 달랐다. "좀 틀린 부분이 있다고 생각한다"고 운을 뗀 남편은 "아이 교육이 공부보단 인성이 먼저라고 생각하는데, 아내는 '왜 애들을 잡냐'고 한다"며 "아내가 (나를) 의심도 많이 하고, 무시도 많이 했다"고 항변했다.남편은 때리지 않겠다는 약속을 왜 지키지 않았느냐는 이호선의 물음에도 "(가족들이) 먼저 안 지킨 것"이라며 "그 부분도 너무 억울하다"고 답했다.그러자 이호선은 "맞은 자는 이해하고, 때린 자는 억울하다고 한다"고 맞받았다. "(이유가 어떻든 간에) 폭력은 그냥 폭력"이라는 지적도 뒤따랐다.남편이 강조한 '인성'도 도마에 올랐다. 이호선은 "아까 인성 얘기했냐. 애들 앞에서 엄마를 때리는 사람이 무슨 인성 얘기를 하냐?"라며 "무시하는 사람 많았을 텐데, 다른 사람한테 주먹질 못 하니까 아내한테 한 거다. 이건 못난 것"이라고 일갈했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr