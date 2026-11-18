쥬얼리 조민아 SNS

그룹 쥬얼리 출신 조민아가 CS강사로 활동하며 임명장을 받은 근황을 공개했다.조민아는 17일 자신의 SNS에 "26년. CS강사로 영역을 넓혀 자기 개발, 자기 관리, 영업, 보험 등 다양한 분야에 관한 강의를 하며 뜨겁고 보람된 한 해를 보냈습니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 조민아는 강의실로 보이는 공간에서 임명장을 들고 기념사진을 촬영하고 있다. 버건디색 원피스에 검은색 구두를 매치한 그는 단정하면서도 우아한 분위기를 자아냈다. 특히 단상에 올라 임명장을 전달받는 모습에서 새로운 분야에 도전한 성취감이 엿보인다.조민아는 "11개월 만인 한 해의 끝자락에 임명장을 받고 보니 뿌듯하네요"라며 "취득한 31개의 자격증 중 하나였던 'CS강사 자격증'. 배움에 쏟은 열정은 언젠고 빛을 발하는 것 같습니다"라고 밝혔다.이어 "가장 빛나는 별은 아닐지 몰라도 오래 빛나는 별이 될게요"라며 앞으로도 꾸준히 성장하겠다는 의지를 드러냈다.조민아는 쥬얼리 활동 이후 베이커리 운영, 보험설계사 등 다양한 분야에서 활동해 왔다. 특히 보험설계사로 새로운 인생을 시작한 데 이어 CS강사로까지 활동 영역을 확장하며 다재다능한 면모를 보여주고 있다.한편 조민아는 2020년 비연예인 남성과 결혼해 이듬해 아들을 출산했으며, 2022년 이혼 후 홀로 아들을 양육하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr