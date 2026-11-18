강나언이 '유일무이 로맨스'에서 아역배우 출신 톱스타 주다홍 역을 맡아 솔직하고 당찬 매력을 선보였다. / 사진제공=티빙

강나언이 '유일무이 로맨스'에서 아역배우 출신 톱스타 주다홍 역을 맡아 솔직하고 당찬 매력을 선보였다. / 사진제공=티빙

배우 강나언이 '유일무이 로맨스'에서 아역배우 출신 톱스타 주다홍 역을 맡아 솔직하고 당찬 매력을 선보였다. 앞서 강나언은 키 168cm에 몸무게 45kg으로 알려졌으며, 이번 작품의 캐릭터를 소화하기 위해 체중을 감량한 사실을 밝혔다.지난 16일 공개된 티빙 드라마 '유일무이 로맨스' 3, 4회에서 강나언은 주다홍의 솔직한 성격과 감정 변화를 표현했다. 앞서 제작발표회에서는 캐릭터를 위해 체중을 감량했다고 밝힌 바 있다. 강나언은 한국예술종합학교 연극원에 진학한 이력으로도 알려져 있다.극 중 주다홍은 열애설을 부인하며 단호한 태도를 보였다. 자신을 향한 의심에는 여유롭게 대응했지만, 첫사랑에 관한 이야기를 꺼낼 때는 한층 조심스러운 모습을 보였다. 공유일(박수영 분)과의 관계에서도 변화가 나타났다. 주다홍은 공유일을 스스럼없이 언니라고 부르며 가까워졌고, 함께 술을 마시던 중 가족에게 받은 상처를 털어놨다. 이후 노래를 부르며 서로를 위로하는 시간을 가졌다.류민(이도한 분) 앞에서는 장난스러운 태도를 보이다가도 당황하는 모습을 보였다. 탁무이(김현진 분)를 향해서는 오랫동안 품어온 마음을 표현했다. 공유일이 곤란한 상황에 놓였을 때는 직접 나서 그를 감싸기도 했다.김우석과 공개 열애 중인 강나언은 앞서 '일타 스캔들', '피라미드 게임', '하우스키퍼', '모범택시3', '자매전쟁' 등에 출연했다. 이번 작품에서는 감정을 솔직하게 표현하면서도 가까운 사람에게는 자신의 상처를 털어놓는 주다홍의 모습을 연기하고 있다. 4회 말미에는 주다홍이 탁무이가 공유일에게 꽃을 건네는 장면을 목격했다. 세 사람의 관계가 앞으로 어떻게 전개될지 관심이 커진다.'유일무이 로맨스'는 매주 월요일 오후 6시 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr