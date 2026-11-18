사진 = 이솔이 인스타그램

사진 = 이솔이 인스타그램

사진 = 이솔이 인스타그램

사진 = 이솔이 인스타그램

방송인 박성광의 아내 이솔이가 감각적인 가을 패션과 늘씬한 각선미를 뽐냈다.이솔이는 최근 자신의 인스타그램에 "가을가을 컬러 헌팅하러 다니는 요즘 🍁"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이솔이는 노랗게 물든 나무 아래에서 카메라를 향해 고개를 살짝 기울이며 미소 짓고 있다. 브라운 컬러의 오버핏 점퍼에 짧은 하의와 짙은 스타킹을 매치했으며 길게 늘어뜨린 웨이브 헤어와 청순한 미모가 눈길을 끈다.이어진 사진에서 이솔이는 바닥에 쪼그려 앉아 낙엽 한 장을 손에 들고 환하게 웃고 있다. 브라운 톤의 의상에 같은 계열의 미니백을 곁들인 모습으로 짧은 하의 아래로 드러난 가녀린 각선미가 돋보인다.또 다른 사진에서 이솔이는 카페 앞 벤치에 다리를 꼬고 앉아 턱을 괸 채 아래를 바라보고 있다. 자연스럽게 흘러내린 긴 머리와 은은한 미소가 청순한 분위기를 자아내며 짙은 스타킹에 매치한 레오퍼드 패턴의 플랫슈즈가 스타일링에 포인트를 더한다.마지막 사진에서 이솔이는 점퍼를 벗고 그레이 니트와 브라운 미니 하의를 매치한 모습을 선보였다. 한 손에 가방을 든 채 고개를 숙이고 서 있는 모습으로 몸에 자연스럽게 맞는 니트와 짧은 하의가 어우러져 날씬한 실루엣을 드러낸다.앞서 이솔이는 1988년생으로 38세이며 7살 연상인 박성광과 지난 2020년 결혼했다. 결혼 후 이솔이는 3년 전 여성암 진단을 받고 항암 치료를 받았다고 밝혔고 현재 정기검진과 약물 치료를 받고 있다. 이가운데 이솔이는 "서른아홉 지우고 싶은 과거가 있다"며 "가치관이 다른 사람을 만나 밤새 서로를 설득하려 했던 시간이었고 내 감정을 담아낼 단어를 골라 상대 마음속에 억지로 밀어 넣으려 했던 날들이다"라고 글을 남겨 이혼설에 휩싸인 바 있다. 이후 이솔이는 "난 후회 없이 잘 지내고 있고 '지우고 싶은 과거'는 내 생각을 풀어내는 데에 있어 약간의 후킹일 뿐"이라면서 "그럼에도 그 차이를 끌어안는 게 사랑"이라고 이혼설에 대해 해명했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr