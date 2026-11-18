밴드 데이식스(DAY6) 멤버 원필이 서울 용산구 이촌동의 고급 아파트를 약 56억원에 매입한 것으로 알려졌다.18일 업계에 따르면 원필은 지난 7월 29일 서울 용산구 이촌동에 위치한 래미안첼리투스 전용면적 124㎡ 1가구를 55억9000만원에 매입하는 계약을 체결했다. 이후 이달 2일 잔금을 납부하고 소유권 이전 등기를 마쳤다.특히 원필은 해당 아파트를 대출 없이 전액 현금으로 매입한 것으로 추정된다. 등기부등본상 해당 주택에는 근저당권이 설정돼 있지 않은 것으로 확인됐다. 1994년생으로 올해 32세인 원필이 약 56억원에 달하는 고급 아파트를 현금으로 사들였다는 점에서 관심이 쏠린다.원필의 부동산 매입은 이번이 처음이 아니다. 그는 2024년 2월 서울 강동구 상일동에 위치한 신축 아파트 고덕롯데캐슬베네루체 전용면적 84㎡를 12억5000만원에 매입했다.당시 소유권 이전 과정에서 채권최고액 5억5000만원의 근저당권을 설정했으나 이후 대출금을 모두 상환하면서 근저당권을 말소했다. 해당 아파트는 매입 이후 약 2년 사이 8억원가량의 평가 차익을 기록한 것으로 전해졌다.원필이 새롭게 매입한 래미안첼리투스는 한강변에 위치한 고급 주거 단지로 유명하다. 과거 가수 겸 배우 아이유가 거주했으며, 가수 지코와 크러쉬, 배우 유인나, 유지태·김효진 부부 등이 거주하는 곳으로 알려져 있다.한편 원필은 2015년 밴드 데이식스로 데뷔했다. 데이식스는 '예뻤어', '한 페이지가 될 수 있게', 'Welcome to the Show' 등의 곡으로 사랑받으며 국내 대표 인기 밴드로 자리매김했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr