휴식기에 자격증 공부로 알찬 시간을 보내고 있는 지일주를 만났다. / 사진=이승현 기자

배우 지일주가 올해만 2개의 자격증 취득에 성공했다. / 사진=지일주 SNS

지일주가 첨단영상 분야 박사 학위 과정을 준비하고 있다고 밝혔다. / 사진=이승현 기자

인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위가 잇따라 논란이 되는 가운데, 배우 지일주는 직접 공부하고 시험을 치르는 방식으로 배움의 영역을 넓히고 있다. 공인중개사에 이어 올해 지게차 면허와 한국사능력검정시험 1급까지 취득했다. 작품 활동이 뜸했던 시간을 그는 공부와 새로운 경험으로 채웠다.최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 지일주를 만났다. 한동안 별다른 작품 활동이 없던 그는 뜻밖의 소식을 전했다. 2022년 공인중개사 자격증을 딴 데 이어 올해 건설기계조종사 면허증(지게차)과 한국사능력검정시험 1급까지 추가한 것이다.자격증을 따게 된 계기는 제각각이었지만, 출발점에는 늘 '알고 싶다'는 지일주의 지적 욕구가 있었다. 지일주는 IQ 156의 멘사 회원으로도 알려져 있지만, 타고난 머리만 믿기보다 시간을 들여 꾸준히 공부하는 쪽을 택해왔다. 서울예술대학교 연극과 출신인 그는 "고등학교 때 수학과 과학을 좋아했고 공부를 등한시한 것도 아니지만, 연기를 준비하면서 성적이 떨어졌다"며 "그래서인지 공부에 대한 열망이 있었던 것 같다"고 말했다.공인중개사 공부는 실제 경험에서 시작됐다. 동대문의 작은 신발 가게를 매입했다가 1년이 지나지 않아 매도하면서 예상보다 많은 세금을 내게 된 것이다. 그는 "취득세와 양도소득세 등을 내고 나니 실제로 남는 게 없었다"며 "제대로 알지 못한 채 매매했다는 사실에 무지를 느꼈다"고 돌아봤다.지게차 면허는 아르바이트 경험이 계기였다. 올해 초 영화와 예능 촬영을 마친 뒤 공백이 생기자 쿠팡 상·하차 아르바이트를 했다. 지일주는 "옆에서 지게차를 운전하는 분이 상대적으로 수월해 보였고 시급도 1만 원 더 받는다고 하더라"며 "지게차 면허를 따서 일해야겠다는 생각으로 취득했다"고 설명했다.한국사능력검정시험 역시 부족함을 채우고 싶다는 생각에서 출발했다. 그는 "우리나라 역사에 대해 무지하다는 생각이 들었다"며 "시간이 날 때 공부해두면 좋겠다고 생각했는데, 마침 여유가 생겨 공부를 시작했다"고 밝혔다.공부가 연기와 맞닿는 순간도 있었다. 자신이 취득한 자격증이나 면허가 실제 캐릭터를 준비하는 데 도움이 될 수 있다는 것을 체감하고 있는 것. 지일주는 "최근 독립영화 오디션을 봤는데 공인중개사이면서 오토바이를 타는 캐릭터였다"며 "실제로 2종 소형 면허가 있어서 캐릭터 준비에 도움이 될 수 있겠다는 생각이 들었다"고 말했다.뿐만 아니라 이러한 다양한 공부 경험이 언젠가 연기에 도움이 될 수 있다고 봤다. 지일주는 "지게차 자격증을 보유한 배우를 찾는 작품도 있더라"며 "언젠가는 쓰임이 있을 수 있다고 생각한다"고 말했다. 또한 "배우는 직접 경험이든 간접 경험이든 다양한 경험을 쌓는 게 중요하다"며 "톰 크루즈도 여러 자격증을 보유하고 있지 않나. 쌓은 경험들이 언젠가는 연기에도 도움이 될 것"이라고 전했다.아는 만큼 보인다는 말처럼, 공부를 거듭할수록 이전에는 놓쳤던 것들도 새롭게 눈에 들어왔다. 최근 tvN 시대극 '100일의 거짓말'을 애청하고 있다는 그는 "한국사 자격증을 취득하고 나니 예전에는 놓쳤던 세세한 부분들이 눈에 들어온다"며 "새로운 것을 알아가는 과정 자체가 뜻깊고 재미있다"고 했다.자격증과 공부에 대한 이야기를 이어가던 지일주는 연기 이야기에 이르자, 데뷔 19년 차 배우로서 품고 있던 고민을 하나씩 꺼냈다. 드라마 '이강에는 달이 흐른다' 이후 약 1년간 휴식기를 보내고 있는 그는 "어떤 캐릭터든, 어떤 장르든 연기할 수 있다는 것만으로 너무 감사하다"고 말했다.연기에 대한 고민이 깊어질수록 지일주가 중요하게 여기는 건 결국 진심과 신뢰였다. 지일주는 "어렸을 때는 연기가 쉬운 줄 알았는데 지금은 그때의 생각을 반성하고 있다"고 털어놨다. 그러면서 "한 가지 자부할 수 있는 건 언제나 매 순간 진심으로 연기한다는 것"이라고 강조했다. 이어 "예전부터 지금까지 변하지 않은 바람은 믿음이 가는 배우가 되는 것"이라며 "'이 배우의 연기는 믿고 볼 만하다'는 말을 듣고 싶다"고 밝혔다.연극 무대를 향한 애정도 내비쳤다. 최근 낭독극에도 참여했다는 그는 "과거 휴식 시간을 포함해 3시간짜리 공연을 한 적이 있는데, 체력적으로는 힘들었지만 너무 좋았다"며 "다시 무대에 설 수 있는 기회가 생기면 꼭 해보고 싶다"고 각오를 다졌다.지일주의 공부도 계속된다. 현재는 연기와 관련된 첨단영상 분야 박사 학위 과정을 준비하고 있다. 독립영화 연출 경험도 있는 그는 "많은 독립영화에 출연하고 싶고 단편영화 연출도 다시 시작하고 싶다"며 "박사 과정을 통해 시나리오와 연출 공부를 깊이 있게 하고 싶다"고 말했다. AI가 답을 대신 찾아주는 시대에도 그는 직접 배우고 부딪치며 한 걸음씩 나아가고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr