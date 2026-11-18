조진웅과 고경표가 논란에 휘말려 출연작 방송에 차질을 줬다. / 사진=텐아시아DB

개국 20주년을 맞은 tvN이 기대작들의 연이은 출연자 논란으로 난처한 상황에 놓였다. / 사진제공=tvN

개국 20주년을 맞은 tvN이 기대작들의 연이은 출연자 논란으로 난처한 상황에 놓였다. / 사진제공=tvN

개국 20주년을 맞은 tvN이 기대작들의 연이은 출연자 논란으로 난처한 상황에 놓였다. 10년 만에 돌아오는 '시그널2'는 조진웅의 과거 소년범 이력 논란으로 편성이 무기한 연기됐고, '보검 매직컬2'는 새 멤버 고경표의 음주운전 사고로 방송을 앞두고 편집 문제에 직면했다. 두 작품 모두 촬영을 마친 상태에서 논란이 불거져 제작진의 고민이 깊어지고 있다.tvN은 올해 개국 20주년을 맞아 드라마 '두 번째 시그널'(이하 '시그널2')과 예능 '보검 매직컬2' 등을 선보이기로 했다. 특히 '시그널2'는 2016년 방송된 시즌1 이후 10년 만에 제작된 후속작으로, 당초 지난 6월 공개될 예정이었다. 그러나 주연 배우 조진웅의 과거 소년범 전력이 알려지면서 편성이 무기한 보류됐다.조진웅은 해당 논란 이후 배우 은퇴를 선언했다. 이미 촬영을 마친 '시그널2'는 주연 배우의 출연 분량을 어떻게 처리할지 결정해야 하는 상황에 놓였다. 결국 tvN은 지난 6일 오는 12월 7일 오후 10시 첫 방송을 확정하며 조진웅의 출연 장면을 그대로 내보내기로 했다.당시 tvN은 "특정 출연자 한 사람의 작품이 아니다"라며 여러 배우와 제작진의 노력이 담긴 공동 창작물이라는 점을 강조했다. 조진웅을 영상 기술로 수정하는 방안과 AI를 활용한 인물 교체 테스트까지 진행했지만, 연기 표현과 이야기의 흐름을 자연스럽게 구현하는 데 한계가 있었다고 설명했다. 이어 작품 공개가 출연자의 과거 행적을 옹호하거나 정당화하는 의미는 아니라는 입장도 밝혔다. 총 8부작인 '시그널2'는 첫 방송일에 1, 2회를 연속 편성하고, 이튿날 3회를 공개하는 방식으로 시청자들과 만날 예정이다.'시그널2'의 편성 문제가 마무리된 지 얼마 지나지 않아 또 다른 악재가 발생했다. 오는 29일 첫 방송을 앞둔 '보검 매직컬2'의 고정 출연자 고경표가 지난 14일 음주운전 사고를 낸 것이다. 고경표는 서울 마포구 동교동에서 음주 상태로 차량을 운전하다 청소차와 충돌했다. 소속사는 음주운전 사실을 인정하고 사과했으며, 고경표도 예정된 활동을 중단하겠다는 뜻을 밝혔다.'보검 매직컬'은 박보검을 중심으로 배우들이 미용실을 운영하며 지역 주민들과 교류하는 예능이다. 지난 1월부터 4월까지 방송된 시즌1에서는 박보검, 이상이, 곽동연이 함께했다. 시즌2에서는 곽동연이 군 복무로 빠지면서 박보검과 오랜 친분을 이어온 고경표가 새롭게 합류했다.문제는 출연자 세 명이 함께 생활하며 이야기를 만들어가는 프로그램의 특성이다. 특정 출연자의 모습만 삭제할 경우 다른 멤버들의 행동이나 대화까지 영향을 받을 수 있다. 방송을 앞두고 공식 홍보 계정에서 고경표의 개인 영상이 삭제됐지만, 실제 방송분을 어느 정도 편집할 수 있을지는 불확실한 상황이다.tvN은 18일 공식 입장을 내고 "제작진 역시 후반부까지 편집이 진행된 상태에서 첫 공개를 앞두고 관련 보도를 통해 해당 소식을 접했으며, 예상치 못한 상황에 당혹스럽고 유감스럽게 생각하고 있다"고 밝혔다. 이어 "각 출연자의 역할과 분량이 프로그램 전체의 구성과 밀접하게 연결되어 있어 현실적인 한계가 있지만, 시청흐름을 해치지 않는 선에서 시청자 여러분의 불편을 최소화할 수 있도록 제작진 모두 최선을 다하겠다"고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr