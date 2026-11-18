'보검매직컬2'에서 고경표가 술빵을 먹는 영상이 삭제됐다. / 사진=텐아시아DB

음주운전 사고로 물의를 빚은 배우 고경표에 대해 방송가 전반의 '지우기'가 본격화되고 있다. tvN 새 예능 '보검 매직컬2' 측 역시 고경표의 홍보 영상을 삭제했다.'보검 매직컬2' 측은 지난 13일 공식 채널에 게재했던 고경표의 예고 영상을 삭제 처리했다. 해당 영상에는 고경표가 직접 만든 술빵을 먹으며 웃는 모습이 담겼다. 고경표는 "제가 만든 술빵 드셔보셨어요? 진짜 맛있죠?"라며 "셰프님한테 배웠는데 저도 너무 맛있어서 5개나 먹었다"고 자랑했다.시청을 독려하기 위해 공개된 홍보 영상이었지만, 공개 하루 만인 지난 14일 고경표가 음주운전 사고를 내면서 해당 영상 역시 비공개 전환됐다.고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 술을 마신 채 승용차를 몰다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 0.150%로 면허 취소 수준(0.08% 이상)을 크게 웃돌았다.사고 이후 고경표는 개인 SNS를 통해 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못"이라며 사과했고, 오는 21일 예정됐던 팬미팅 취소와 함께 모든 활동을 중단했다. 소속사 씨엘엔컴퍼니 역시 "향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복과 책임을 다하겠다"고 밝혔다.고경표가 고정 및 게스트로 출연 중이던 예능 프로그램들도 일제히 편집을 결정했다. MBC '놀면 뭐하니?'를 비롯해 tvN '식스센스: 비사이드', '놀라운 토요일', '대탈출: 도시괴담' 제작진은 고경표의 기촬영 분량을 최대한 편집해 방송할 계획이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr