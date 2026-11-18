사진 = '노빠꾸탁재훈' 유튜브 채널 캡처

사진 = '노빠꾸탁재훈' 유튜브 채널 캡처

쥬얼리 출신 배우 김예원이 3년 만에 출연한 웹예능에서 짓궂은 농담에 당황하면서도 코 성형 사실을 쿨하게 고백해 이목을 집중시켰다.탁재훈이 운영하는 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에서는 '김예원, 이젠 맘에 들 거라 생각하며 건방진 눈을 뜨고 다니는 그녀'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 과거 '노빠꾸탁재훈'에서 MC로 활약했던 김예원이 게스트로 출연해 탁재훈, 신규진과 유쾌한 입담을 뽐냈다.탁재훈은 오랜만에 재회한 김예원의 얼굴을 유심히 살피며 "3년 사이 얼굴이 조금 달라진 것 같다"고 의문을 제기했다.특히 탁재훈은 예원의 코를 직접적으로 언급하며 변화를 짚어냈고 김예원은 당황하면서도 "살짝 올리긴 했다"며 "아주 살짝인데 별로 티가 안 나긴 할 거다"고 성형 사실을 솔직하게 털어놓았다.옆에 있던 신규진이 "처음에는 티가 났다"고 돌직구를 날리자 김예원은 발끈하며 티격태격 케미스트리를 발산했다. 탁재훈은 이전에도 괜찮았는데 왜 성형을 결심했는지 물었고 김예원은 "지적받은 적은 없지만 이미지를 조금 더 어른스럽게 바꿔보고 싶었다"고 덧붙였다.화기애애한 분위기 속에서 김예원의 새로운 차기작에 대한 토크도 이어졌다. 오는 1월 방영 예정인 신작 드라마 '시고르 아모르'로 복귀를 앞둔 김예원은 이번 작품에 대해 소개하며 기대감을 높였다.탁재훈은 작품에 베드신이 나오는지 묻거나 파격적인 농담을 던져 김예원을 진땀 빼게 만들었다. 이에 김예원은 "서울에서 아이돌 연습생을 하다가 시골로 내려온 필라테스 강사 역할을 맡았다"고 설명하며 "혼자서 모든 남자가 자신을 좋아한다고 착각하는 도취된 캐릭터"라고 전해 웃음을 자아냈다.또한 짧은 단발머리로 변신한 김예원을 향해 탁재훈은 "심경의 변화가 있거나 이별을 한 것이 아니냐"며 몰아갔고 김예원은 "긴 머리만 고수하다가 단순히 변신하고 싶었을 뿐"이라며 손사래를 쳤다.이어 이상형에 대한 질문을 받은 김예원은 "과거에는 안기고 싶은 사람이 이상형이었으나 이제는 철이 들고 자신에게 적극적인 남자가 좋다"고 밝혔다.반면 술에 취해 고주망태가 되는 유형은 질색이라며 확고한 연애관을 드러냈고 탁재훈은 본인 경험담을 이야기하는 것이라며 끝까지 놀려 현장을 폭소케 했다. 솔직하고 당당한 매력으로 3년 만의 출연을 성공적으로 마친 김예원이 앞으로 보여줄 활약에 기대가 모인다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr