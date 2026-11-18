김혜윤이 대학 입시 시절을 회상했다. / 사진='TEO 테오' 유튜브 캡처

김혜윤이 대학 입시 시절을 회상했다. / 사진='TEO 테오' 유튜브 캡처

배우 김혜윤이 대학 입시 불합격 후 거실에서 오열했던 사연과 함께 눈물을 뚝 그치게 만든 계기를 밝혔다.지난 17일 공개된 유튜브 채널 'TEO 테오'의 웹예능 '살롱드립2'에는 배우 장나라와 김혜윤이 게스트로 출연해 장도연과 다양한 이야기를 나눴다.김혜윤은 감성적인 성향에서 현실주의자로 변하게 된 계기를 솔직하게 전했다. 그는 유치원과 초등학교 저학년 시절 억울한 일이 생기면 언니에게 달려가 울면서 하소연했던 때를 떠올리며 "원래 INFJ였는데 살아가면서 ST가 됐다"고 밝혔다.김혜윤이 우느라 말을 제대로 못 하자 언니는 "너가 무슨 말 하는지 하나도 못 알아듣겠어. 울음을 그치고 얘기를 해라"라고 말했다. 이를 들은 김혜윤은 "울어도 해결되는 건 없더라"며 어릴 적부터 감정을 다스리게 된 배경을 설명했다.평소 울음이 적은 김혜윤도 대학 입시 시절에는 감정을 주체하지 못했다. 그는 지원했던 대학 두 곳 중 한 곳에서 불합격 통보를 받았던 상황을 회상했다. 김혜윤은 "그때 거실에서 오열했다"라며 "제일 간절했던 게 그 당시에 그거다 보니까"라고 털어놨다.하지만 오열하던 딸을 단번에 다잡은 것은 어머니의 현실적인 반응이었다. 어머니는 따뜻한 위로 대신 "그러면 수능 봐야겠네. 문제집 펴"라며 곧장 다음 시험을 준비하도록 지시했다. 어머니의 반응에 김혜윤은 "'그치, 이렇게 울어서 해결될 게 없지'라며 즉시 눈물을 닦았다"고 말해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr