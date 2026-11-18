사진 = 조인성 인스타그램

배우 조인성이 활발한 작품 활동을 이어가는 가운데 여유로운 일상을 공개했다.조인성은 최근 자신의 인스타그램에 한 장의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 조인성은 나무가 우거진 길가에 서서 옆쪽을 바라보고 있다. 밝은 아이보리색 셔츠에 브라운 컬러의 바지를 매치한 편안한 차림으로 양손을 주머니에 넣은 채 자연스럽게 서 있는 모습이다. 단정하게 정리한 검은 머리와 안경이 어우러지며 지적인 분위기를 더한다.특히 조인성은 뒤쪽을 향해 몸을 돌린 채 얼굴만 옆으로 살짝 드러내고 있어 눈길을 끈다. 넉넉한 셔츠와 짙은 브라운 톤의 바지가 조화를 이루는 가운데 꾸미지 않은 듯한 스타일링에서도 훤칠한 체격과 훈훈한 비주얼이 돋보인다.한편 조인성은 올해 영화 '휴민트', '호프', '가능한 사랑'까지 세 작품을 연이어 선보이며 활발한 행보를 이어가고 있다. 특히 지난 6일 넷플릭스를 통해 공개된 이창동 감독의 영화 '가능한 사랑'에서는 다큐멘터리 감독 예지의 남편 상우 역을 맡아 새로운 연기 변신을 선보였다.또한 조인성은 오는 25일 개최되는 제47회 청룡영화상에서 '호프'로 남우주연상, '가능한 사랑'으로 남우조연상 후보에 동시에 이름을 올려 수상 여부에 관심이 쏠리고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr