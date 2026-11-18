34기 현숙이 영철 때문에 눈물을 쏟는다./사진제공=ENA·SBS Plus

‘나는 SOLO’(나는 솔로) 34기에서 예상치 못한 돌직구와 솔직한 고백이 연이어 터진다.18일 오후 10시 30분 방송되는 ENA·SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO’에서는 3일 차 밤을 맞아 솔로녀들의 선택으로 진행된 ‘밤 데이트’ 현장이 공개된다.이날 상철은 자신을 택한 순자와 ‘1대 1 데이트’를 하면서 ‘첫인상 선택’ 당시의 이야기를 꺼낸다. 그는 당시 순자를 ‘1픽’이 아닌 ‘2픽’으로 선택한 이유에 대해 “(첫 등장 때) 순자 님의 립 컬러가 약간 버건디, 가을 톤이었다. 봄에 가을 립을 바른 게 조금”이라고 털어놓는다. 순자는 “아, 내가 (립) 색깔을 잘못 선택했다는 말이구나. 열 받네?”라며 웃는다. MC 데프콘, 이이경, 송해나는 깜짝 놀라면서 “저런 것까지 신경 쓸 줄은 몰랐다”라고 입을 모은다.어색한 기류가 흐르는 가운데, 상철은 순자에게 갑자기 ‘재미’ 어필을 한다. 그는 순자의 1순위인 영호와 자신의 매력을 비교하면서 “제가 영호한테 재미로는 이길 수 있을 것 같다. 자신 있어”라고 확언한다. 그러나 순자는 “영호 님 생각도 들어보긴 해야겠네요”라고 받아친다.그동안 영철에게 직진했던 영자는 이날 영호와 ‘1대 1 대화’를 나누며 새로운 러브라인의 가능성을 보인다. 영자는 영호에게 “차분해서 좋다. 그림으로 치자면 수채화 같은 느낌”이라고 고백한다. 이어 “옆에 있는데 편한 것도 사랑 중에 하나일 수도 있는 거다”라고 호감을 표현한다. 두 사람의 대화를 지켜보던 이이경은 “(영자 씨가) ‘금사빠’에 (성격도) 투명해”라며 웃는다. 영자의 거침없는 표현에 영호가 어떤 반응을 보일지 관심이 모인다.영철과 현숙 사이에는 아슬아슬한 분위기가 감지된다. 현숙이 공용 거실에 나타나자 영철은 갑자기 “우리 내일 아침 약속 취소”라고 통보한다. 현숙이 다시 “내일 (아침 식사 같이 하러) 와요, 말아요?”라고 묻자 영철은 “안 와도 괜찮을 것 같아”라고 답한다. 180도 달라진 영철의 싸늘한 태도에 현숙은 결국 인터뷰 도중 눈물을 쏟는다. 현숙은 “내가 그렇게 잘못했나”라며 억울해한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr