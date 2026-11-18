사진 = 이엘리야 인스타그램

사진 = 이엘리야 인스타그램

배우 이엘리야가 청순함과 세련미를 오가는 일상 사진을 공개했다.이엘리야는 최근 자신의 인스타그램에 자신의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 이엘리야는 짙은 회색 터틀넥에 블랙 재킷을 걸친 채 음료가 담긴 컵을 손에 들고 있다. 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨리고 머리 위에는 선글라스를 올린 모습이다. 컵을 내려다보며 입가에 은은한 미소를 띤 이엘리야의 부드러운 눈매와 또렷한 이목구비가 눈길을 끈다.이어진 사진에서 이엘리야는 블랙 민소매 상의에 짙은 색상의 팬츠를 매치해 세련된 스타일링을 선보였다. 허리 아래까지 내려오는 긴 생머리와 자연스럽게 드러난 어깨선이 늘씬한 실루엣을 강조한다. 한 손을 벽에 가볍게 짚고 카메라를 바라보는 이엘리야는 옅은 미소와 함께 차분하면서도 성숙한 분위기를 자아낸다.한편 이엘리야는 올해 TV조선 '미스트롯4'에서 최종 TOP8에 오르며 배우뿐 아니라 가수로서도 존재감을 드러냈다. 이후 MBC '전지적 참견 시점'에서는 소속사 없이 직접 일정을 관리하며 연기와 음악 활동, 대학원 학업을 병행하는 일상을 공개해 화제를 모았다. 특히 직접 작사와 작곡에 참여한 신곡을 준비하고 있다는 사실도 알려졌다.이엘리야는 연기 활동과 함께 새로운 음악 작업을 이어가며 활동 영역을 넓히고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr