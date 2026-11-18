사진 = 혜리 인스타그램

사진 = 혜리 인스타그램

사진 = 혜리 인스타그램

사진 = 혜리 인스타그램

가수 겸 배우 혜리가 날씬한 몸매와 세련된 패션 감각이 돋보이는 근황을 공개했다.혜리는 최근 자신의 인스타그램에 "오늘은 스타일워즈 하는 날 ✔️"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 혜리는 수많은 옷이 쌓인 대형 세트장 한가운데 서서 카메라를 바라보고 있다. 옐로와 브라운 컬러가 어우러진 체크 패턴의 민소매 상의에 브라운 톤의 스커트를 매치했으며 허리선을 강조한 벨트와 하이힐로 늘씬한 몸매를 돋보이게 했다.이어진 사진에서 혜리는 의류 행거와 컨베이어 벨트가 설치된 공간에서 한 손으로 구조물을 짚은 채 고개를 살짝 기울이고 있다. 어깨에 자연스럽게 걸친 베이지색 니트가 체크 패턴 의상과 조화를 이루는 가운데, 잘록한 허리와 슬림한 실루엣이 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 혜리는 한 손을 허리에 올리고 몸을 살짝 틀어 카메라를 응시하고 있다. 깔끔하게 넘겨 묶은 헤어스타일과 또렷한 이목구비가 돋보이며, 허리부터 다리까지 이어지는 날씬한 실루엣이 세련된 분위기를 더한다.마지막 사진에서 혜리는 위쪽에서 내려다보는 카메라를 향해 고개를 들어 올린 채 입술을 살짝 내밀고 있다. 강한 조명 아래 눈을 치켜뜬 장난스러운 표정과 독특한 촬영 구도가 어우러지며 색다른 매력을 보여준다.앞서 혜리는 팬미팅 당시 몸매를 둘러싼 이른바 '뱃살 논란'으로 화제를 모은 바 있다. 당시 혜리는 날씬해야만 프로다운 것은 아니라는 취지로 자신의 생각을 밝히기도 했다.혜리는 또 최근 '스타일 워즈' 제작발표회에서는 독특한 의상으로 엇갈린 반응을 얻었던 만큼, 이번에 공개한 사진 속 날씬한 몸매와 감각적인 스타일링이 더욱 눈길을 끈다.한편 혜리는 디즈니+ 패션 서바이벌 예능 '스타일 워즈'에서 MC로 활약하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr