고현정이 앙상한 몸매를 공개했다./사진=SNS

배우 고현정(55)이 앙상하게 마른 근황을 공개했다.18일 고현정은 자신의 인스타그램에 "Let's go. 이너프원 enoughone 그리고 내 거. 한 벌만 더. Just One more Look"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 쇼룸에서 다양한 의상을 착용해보는 고현정의 모습이 담겼다. 무채색 체크 패턴의 오버사이즈 셔츠와 어두운 계열의 와이드 팬츠를 매치한 고현정은 한쪽 팔을 높이 뻗으며 힘차게 점프하는 포즈를 취했다.점프하는 순간 넉넉한 품의 셔츠가 위로 말려 올라가면서 속옷 일부와 옆구리 라인이 그대로 노출됐다. 특히 갈비뼈 윤곽이 선명하게 보일 정도로 가녀리고 마른 체형이 시선을 사로잡았다.또 다른 사진에서는 귀를 덮는 블랙 니트 모자에 선글라스, 오버사이즈 블랙 셔츠와 롱부츠를 매치해 시크한 분위기를 연출하는가 하면, 머리를 높게 올려 묶은 채 박시한 데님 셔츠를 입고 군살 없이 늘씬한 뒤태를 자랑했다.앞서 고현정은 2020년 위 응급 봉합 수술을 받았으며, 2024년에도 건강 이상으로 수술을 받은 사실을 밝힌 바 있다. 최근 수척해진 모습으로 건강 우려설이 불거지자 자신의 유튜브 채널을 통해 "고민으로 인해 입맛과 기운이 없고 먹는 것에 취미가 없어진 것은 맞다"면서도 "주변의 따뜻한 도움과 배려 덕분에 맛있는 것도 먹고 건강도 잘 유지하면서 매 순간을 즐기려고 노력하고 있다"고 전했다.1971년생인 고현정은 차기작으로 변영주 감독이 연출하는 영화 '당신과의 과녁' 개봉을 앞두고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr