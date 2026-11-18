BIGBANG / YG Entertainment

엑소 / 사진=텐아시아 DB

중국 시장을 향한 K콘텐츠의 문이 다시 열릴까. 한중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속협상이 실질 타결되면서 한국 영화와 온라인게임에 최혜국대우와 비차별 원칙이 적용되고, 드라마·예능·애니메이션 등 콘텐츠의 공동제작 길도 넓어졌다. 한한령 해제 조짐이 보이는 가운데, 엔터주가 동반 급등했다.산업통상부는 18일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기로 열린 한중 정상회담에서 양국이 '한-중 FTA 서비스·투자 후속협상'의 실질 타결을 선언했다고 밝혔다. 협상 개시 약 8년 8개월 만이다. 일부 기술적 문안 협의는 실무 차원에서 마무리하기로 했다.엔터테인먼트 업계가 주목하는 대목은 콘텐츠 분야의 시장 접근성이다. 중국은 영화·게임 등에서 한국에 제3국보다 불리하지 않은 대우를 부여하는 최혜국대우를 약속했다. 온라인게임과 영화의 사전심사에도 비차별 원칙을 적용하기로 했다. 중국이 통상협정에 이 같은 내용을 명시한 것은 처음이다.공동제작 대상도 영화에서 드라마·애니메이션·예능·다큐멘터리 등으로 확대된다. 양국 제작사 간 협업이 구체화하면 한국 콘텐츠의 중국 내 제작·유통 기회가 늘어날 수 있다. 공동제작은 콘텐츠를 현지 시장에 소개하는 통로가 될 뿐 아니라, 제작 단계부터 현지의 규정과 시청자 취향을 반영할 수 있다는 점에서도 업계의 관심을 끈다.다만 이번 합의를 '한한령 전면 해제'로 단정하기는 이르다는 게 업계 중론이다. 협정에 담긴 비차별 원칙과 공동제작 확대가 실제 심사와 유통 과정에서 어떻게 적용될지는 지켜봐야 한다. 특히 K팝 공연과 한국 연예인의 방송 출연 허용 여부는 이번 발표만으로 확인되지 않았다. 합의가 현장에서 작동하고 중국 내 콘텐츠 유통이 확대되는지 확인하는 과정이 남아 있다.시장은 중국 진출 기대에 즉각 반응했다. 이날 넥스트레이드 애프터마켓에서 SM엔터테인먼트는 전 거래일보다 25.36% 오른 9만6400원에 거래됐다. 하이브는 10.01%, JYP엔터테인먼트는 13.02%, YG엔터테인먼트는 8.84% 상승했다. 한중 FTA 후속협상 타결로 중국 내 K콘텐츠 사업이 확대될 수 있다는 기대가 투자심리를 끌어올린 것으로 풀이된다.콘텐츠 외 분야의 개방도 엔터 업계와 맞닿아 있다. 중국 내 한국 여행사가 현지 거주 중국인과 외국인을 대상으로 해외여행 상품을 판매할 수 있게 되면서, K팝·뷰티·음식·지역 관광을 결합한 상품을 직접 기획할 수 있는 길이 생겼다. 공연이나 콘텐츠 공개와 연계한 관광 수요가 실제 상품으로 이어질지도 관심사다.김정관 산업부 장관은 이날 "이번 후속협상 타결로 K콘텐츠, 관광, 금융, 유통 등 우리 기업이 강점을 가진 분야에서 중국 시장에 진출할 수 있는 안정적인 제도적 기반이 마련됐다"고 밝혔다. 엔터 업계는 이번 타결이 중국 시장 재진입의 신호탄이 될지, 기대를 넘어 실질적인 콘텐츠 교류로 이어질지가 촉각을 곤두세우고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr