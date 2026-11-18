18일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '폭설'(감독 홍의정)의 주연 배우 구교환과 만나 이야기를 나눴다. / 사진제공=쇼박스

18일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '폭설'(감독 홍의정)의 주연 배우 구교환과 만나 이야기를 나눴다. / 사진제공=쇼박스

18일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '폭설'(감독 홍의정)의 주연 배우 구교환과 만나 이야기를 나눴다. / 사진제공=쇼박스

배우 구교환에게 올해는 유난히 많은 이야기가 겹쳐 들어온 해였다. '만약에 우리'부터 '폭설'까지 다섯 작품으로 관객들과 만났고, 오랜 연인 이옥섭 감독과 2022년 혼인신고를 마쳤다는 사실도 뒤늦게 알려졌다. 결혼 4년 차가 된 그는 쏟아진 관심을 쑥스러워하면서도, 배우로서 계속 새로운 얼굴을 보여줄 수 있는 지금의 시간을 '좋은 기회'라고 표현했다.18일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '폭설'(감독 홍의정)의 주연 배우 구교환과 만나 이야기를 나눴다.'폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역에서 퇴직을 앞둔 역장 갑수(김윤석 분)와 새로 온 후임 현택(구교환 분) 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 미스터리 드라마다. 구교환은 갑수와 함께 예기치 못한 사건에 휘말리는 현택 역을 맡아 김윤석과 호흡을 맞췄다.구교환은 최근 이옥섭 감독과의 결혼 사실이 뒤늦게 알려져 화제를 모았다. 두 사람은 2013년부터 교제를 시작해 약 9년간의 열애 끝에 2022년 혼인신고를 마쳤다. 법적으로 부부가 된 지 4년 만에 이 같은 사실이 알려지면서 많은 이들을 놀라게 했다.구교환은 결혼 소식에 쏟아진 관심에 대해 "자연스러운 흐름이라고 생각했는데 관심 가져주셔서 너무 감사하고 쑥스럽다"며 머쓱하게 웃었다. 그동안 결혼 사실을 따로 알리지 않았던 이유에 대해서는 "어떻게 얘기해야 할지 모르겠다"며 "이렇게 결혼이 많은 관심을 받을 줄 몰랐다. 소식이 알려지고 나서 주변에서 축하를 많이 받았다"고 말했다.특히 구교환은 오랜 연인이자 동료인 이옥섭 감독과의 관계를 언급하며 "14년 동안 계속 만났기 때문에 사적인 자리에서도 결혼 이야기는 많이 안 했던 것 같다"고 설명했다. 이어 "저희는 듀오로 작업을 많이 했기 때문에 보통 '둘이서 어떤 작업을 준비하느냐', '아이디어는 어떻게 나누느냐'는 질문을 많이 받았다. '결혼은 언제 하느냐'는 질문은 오히려 많이 안 받았던 것 같다" 고 덧붙였다.구교환에게 올해는 유독 바쁜 한 해였다. '만약에 우리', '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다', '군체', '부활남', '폭설'까지 다섯 작품이 연이어 공개됐다. 그는 "저도 운이 너무 좋은 케이스라고 생각한다. 배우는 작품의 개봉 시기나 공개 시기를 알 수 없다"며 "'D.P.', '킹덤: 아신전', '모가디슈'가 제 기억으로는 7월부터 9월 사이에 촘촘하게 나왔다. 그때 관객분들과 확 친해질 수 있었다"고 돌아봤다.이어 "제가 '지금이 기회다' 하고 의도적으로 작품을 내놓은 게 아니라 제 작업을 하고 있었는데 세 작품이 함께 나오면서 관객들에게 여러 이미지를 보여드릴 수 있었다. 덕분에 '유 퀴즈 온 더 블럭'에도 출연할 수 있었다"며 "지금도 비슷하다. 제가 의도한 건 아니지만 저한테는 너무 좋은 시간이고 기회"라고 말했다.배우라는 직업에 대한 만족도는 높았다. 구교환은 "직업 만족도는 굉장히 높다. 와따다"라면서도 "개인의 삶도 중요하다. 캐릭터를 관객들에게 잘 소개하기 위해서는 프레임 밖에 있는 저 자신도 많이 아껴줘야겠다는 생각을 한다"고 말했다. 그러면서 "작품 활동에만 모든 것을 쏟는 것도 좋겠지만 제 삶도 중요하다. 그래서 저 자신을 들여다보기 위해 노력하고 있다"고 강조했다.이번 '폭설'에서 호흡을 맞춘 김윤석에 대한 애정도 표했다. 구교환은 "제가 이 영화에 참여하게 된 가장 큰 이유도 윤석 선배였다. 윤석 선배 때문에 이 영화를 선택했다"며 "러닝타임 내내 두 사람이 함께 연기하지 않나. 그 말은 즉슨 그 시간을 윤석 선배와 함께 지낸다는 것 아니냐"고 말했다. 그는 "좋아하는 감독님이시기도 하고 더 가까이서 겪어보고 싶었다. 제가 독식하는 거지 않나"라며 "여름 성경학교에 이어 겨울 연기 캠프를 하는 기분이었다"고 웃었다.이어 "이제 함께 여름과 겨울을 겪었으니 봄과 가을에도 또 만나고 싶다. 진심으로"라며 "가장 하고 싶은 건 윤석 선배가 연출하는 작품에 배우로 출연하는 것이다. 이번에 함께한 게 윤석 감독님에게 보여드리는 오디션일 수도 있겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다.시상식 수상에 대해서는 의외의 욕심을 내비쳤다. 구교환은 청룡영화상 수상에 대해 "상은 받으면 좋은 거지만 욕심까지는 아닌 것 같다. 그 축제에 앉아 있을 수 있다는 것 자체가 굉장히 영광"이라며 "상을 받아야 할 분들이 너무 많다. 그분들과 함께하고 같은 공간에 있는 것만으로도 좋다"고 말했다. 다만 인기스타상에 대해서는 달랐다. 그는 "인기스타상은 조금 받고 싶다. 연기로 인기를 얻는 것 아닌가. 말도 안 되는 일이라고 생각한다"며 웃었다.이어 구교환은 "2021년과 2024년 두 번의 인기스타상을 받았을 때도 스스로 '말도 안 돼!'라고 생각했다. 연기로 인기를 얻을 수 있다는 건 정말 신기한 일"이라며 "그래서 꼭 다시 받고 싶다"고 솔직하게 밝혔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr