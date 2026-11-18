사진 = 신지 인스타그램

사진 = 신지 인스타그램

사진 = 신지 인스타그램

사진 = 신지 인스타그램

그룹 코요태 신지가 남편 문원과 결혼 후 첫 생일을 맞아 행복한 근황을 공개했다.신지는 최근 자신의 인스타그램에 "고마워, 잘 먹었어! 사랑해❤️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 신지는 커다란 꽃다발을 품에 안고 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 턱선까지 내려오는 단정한 단발머리에 연한 분홍색과 민트색이 어우러진 카디건을 착용한 모습으로 화사한 꽃다발과 어우러진 청순한 비주얼이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 신지는 한 손으로 꽃다발을 감싸 안고 다른 손을 얼굴 가까이 올린 채 카메라를 응시하고 있다. 분홍색 꽃과 하얀 꽃잎이 어우러진 꽃다발 사이로 살짝 미소 짓는 모습이 사랑스러운 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 신지는 꽃다발을 품에 안은 채 고개를 살짝 기울이고 환하게 웃고 있다. 자연스럽게 드러난 눈웃음과 수수한 메이크업이 어우러지며 밝고 부드러운 매력을 보여준다.마지막 사진에서 신지는 꽃다발을 내려다보며 한 손을 입가에 가져다 대고 있다. 꽃을 바라보는 자연스러운 표정과 편안한 자세가 앞서 공개된 미소와는 또 다른 일상적인 모습을 담아냈다.이를 본 팬들은 "생일 축하드려요", "쵝오로 행복한 하루 보내셔유", "너무 예뻐", "행복 넘치는 하루 보내세요", "꽃보다 아름답다요", "정말 분위기 있고 매력있으세요" 등의 댓글을 달았다.신지는 앞서 7세 연하의 가수 문원과 결혼식을 올렸다. 최근 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'에 출연해 결혼 생활에 대해 "요즘 행복하다"고 밝히기도 했다.신지는 최근 코요태 멤버들과 북미 투어 공연을 진행했으며 유튜브 채널 '어떠신지?!?'를 통해 문원과의 신혼 일상도 공개하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr