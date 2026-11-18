박민영이 '나인 투 식스'에서 강이지 역을 맡았다. / 사진제공=SBS '나인 투 식스'

박민영이 '나인 투 식스'에서 강이지 역을 맡았다. / 사진제공=SBS '나인 투 식스'

배우 박민영이 '나인 투 식스'에서 직장 내 권력 다툼에 휘말린다. 정해균, 조복래, 차청화가 박민영의 승진을 방해하고 사사건건 부딪치는 직장 상사와 동료로 등장한다.오는 25일 첫 방송되는 SBS 드라마 '나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 여자가 다정한 남자를 만나 일과 사랑, 행복에 대한 생각을 바꿔가는 로맨스다. 박민영은 크로닉모터스 법무팀 차장 강이지 역을, 육성재는 인턴 한선우 역을 맡았다.극 중 강이지는 일과 성과를 중요하게 생각하는 인물이다. 연하의 인턴 한선우를 만나면서 일상에 변화가 생기지만, 회사에서는 승진을 둘러싼 경쟁과 상사들의 견제를 마주한다.정해균은 크로닉모터스 한국지사 대표 송병제 역을 맡았다. 송병제는 강이지의 전 사수로, 겉으로는 점잖은 태도를 유지하지만 자신의 자리를 지키는 것을 가장 중요하게 생각한다. 능력을 인정받는 강이지보다 사내 정치에 능한 정기태(조복래 분)를 밀어주며 갈등을 만든다.조복래는 법무 2팀 차장 정기태를 연기한다. 정기태는 강이지와 같은 차장급이지만 실력보다 인맥과 사내 정치를 통해 현재의 자리에 오른 인물이다. 법무팀 부장 자리가 비게 되면서 강이지와 승진을 두고 경쟁하게 된다. 송병제의 지지를 받는 정기태가 강이지를 상대로 어떤 행동을 보일지도 주요 갈등 요소다.차청화는 경영지원팀 팀장 이정은으로 등장한다. 이정은은 송병제의 측근으로, 상사에게는 잘 보이려 하지만 부하직원에게는 권위적인 태도를 보인다. 특히 강이지를 못마땅하게 여기며 그의 업무에 간섭하고 문제를 일으킨다.강이지는 송병제의 견제와 정기태의 승진 경쟁, 이정은의 간섭까지 여러 문제를 동시에 겪게 된다. 회사에서 자신의 능력을 인정받기 위해 노력하는 가운데 한선우와의 관계도 발전할 예정이다.'나인 투 식스'는 오는 25일 오후 9시 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr