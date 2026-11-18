'재혼 황후'가 다양한 반응을 얻고 있다. / 사진제공=디즈니+

디즈니+ '재혼 황후'를 둘러싸고 호평과 혹평 등 다양한 의견이 나오는 가운데, 원작 웹툰 작가들은 배우들의 연기, 미장센 등 여러 측면에서 만족한다는 반응을 내놨다.18일 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 측은 원작 웹툰의 작화를 담당한 숨풀 작가와 각색을 맡은 히어리 작가의 코멘터리를 공개했다.'재혼 황후'는 동대제국 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 출신 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지 작품이다.원작은 글로벌 누적 조회수 약 29억 7000만회를 기록한 인기 IP다. 이를 실사화한 디즈니+ 시리즈는 공개 이후 역대 디즈니+ 로컬 오리지널 가운데 글로벌 최다 시청 1위를 달성했다.원작 작가들은 먼저 실사로 구현된 황실의 규모와 비주얼에 만족감을 나타냈다. 히어리 작가는 "화려하면서도 현대적인 디자인이 세계관을 접하는 부담을 훨씬 줄여 줬고, 아름답고 거대한 황궁 풍경은 현장감을 잘 살려줘서 몰입에 큰 도움을 줬다"고 평가했다. 숨풀 작가는 "상상했던 모습과 닮은 것을 넘어, 훨씬 더 웅장하고 아름답고 화려하게 구현된 모습에 입이 떡 벌어졌다. 황실의 공간과 의상 하나하나에 들인 정성이 느껴졌다"며 놀라움을 전했다.배우들의 캐릭터 소화력에 대한 호평도 이어졌다. 히어리 작가는 신민아가 나비에의 우아함과 내면의 따뜻함을 섬세하게 표현했다고 평가했다. 주지훈에 대해서는 자신의 지위를 의심하지 않는 황제 소비에슈의 오만함을 잘 구현했다고 봤다.이종석에 대해서는 적극적으로 사랑을 표현하는 연하남 하인리의 매력을 살렸다고 호평했다. 이세영은 눈물 어린 표정으로 라스타를 원작에서 튀어나온 듯 생생하게 표현했다는 평가를 받았다.숨풀 작가 역시 "각 캐릭터를 그 세계에 녹아든 듯 자연스럽고 생생하게 표현해 주시는 모습을 보며 역시 배우분들은 대단하다는 생각이 들었다"며 배우들을 치켜세웠다.두 작가가 꼽은 인상적인 장면도 공개됐다. 숨풀 작가는 하인리와 맥켄나의 유쾌한 대화 장면을 선택했다. 히어리 작가는 신년제에서 하인리와 나비에가 함께 춤을 추는 장면을 인상 깊게 봤다고 밝혔다. 숨풀 작가는 작품의 관전 포인트로 "아름다운 영상미와 동화 같은 판타지, 그리고 익숙해서 더욱 재미있는 이른바 '아는 맛'의 도파민 넘치는 전개"를 꼽았다.'재혼 황후'는 18일 7~8회가 공개된다. 디즈니+에서 매주 수요일 2회씩 공개되며 총 10부작이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr