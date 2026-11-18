사진 = 소유진 인스타그램

사진 = 소유진 인스타그램

사진 = 소유진 인스타그램

사진 = 소유진 인스타그램

배우 소유진이 샤갈 전시회를 찾은 근황과 함께 세련된 올블랙 패션을 공개했다.소유진은 최근 자신의 인스타그램에 "샤갈너머의여정 퐁피두센터 한화 샤갈의 입체적이고 폭넓은 작업세계를 만나보실 수 있는 감동의 시간. 아이들이랑 다시올거에요. 상상그이상"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 소유진은 화려한 스테인드글라스를 배경으로 카메라를 바라보며 셀카를 촬영하고 있다. 블랙 터틀넥에 스트라이프 재킷을 걸친 소유진은 머리를 단정하게 묶고 얼굴 옆으로 잔머리를 자연스럽게 늘어뜨려 세련된 분위기를 자아냈다. 또렷한 눈매와 은은한 미소가 돋보인다.이어진 사진에서 소유진은 재킷을 벗은 채 옆모습을 드러내고 있다. 낮게 묶은 헤어스타일과 골드 목걸이가 단정한 블랙 의상에 포인트를 더했으며 시선을 위쪽으로 향한 모습에서 부드러운 옆얼굴이 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 소유진은 분홍색 벽 앞에 서서 미소 짓고 있다. 넉넉한 핏의 블랙 재킷에 짧은 하의와 롱부츠를 매치한 소유진은 작은 숄더백으로 스타일링을 완성하며 늘씬한 각선미를 드러냈다.마지막 사진에서 소유진은 푸른빛이 감도는 대형 스테인드글라스 작품 앞에 서서 고개를 들어 작품을 바라보고 있다. 한 손에 흰색 쇼핑백을 든 채 작품을 감상하는 모습과 블랙 의상이 어우러져 차분한 분위기를 보여준다.이를 본 팬들은 "유진님 블랙 여신이 너무 예쁘네요", "너무 예쁘세요", "너무 예뻐", "딴사람 같네", "제일 예뻐", "너무 아름다우신데요" 등의 댓글을 달았다.이가운데 소유진은 장진 연출의 연극 '리턴 투 햄릿'에 출연한다. 셰익스피어의 '햄릿'을 공연하는 배우들의 무대 뒤 이야기를 그린 코미디 작품으로, 소유진은 극 중 거트루드 역을 연기하는 베테랑 배우 여일 역을 맡는다.한편 소유진은 지난 2013년 15살 연상 요리연구가 겸 방송인 겸 사업가 백종원과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr