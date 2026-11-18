코미디언 김효진이 남편과의 결혼 생활에서 겪었던 갈등을 고백했다. / 사진=텐아시아DB

코미디언 김효진은 2009년 조재만과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. / 사진=유튜브 채널 '새롭게하소서' 영상 캡처

코미디언 김효진이 남편 조재만의 사업이 어려워지면서 이혼까지 고민했던 과거를 털어놨다.18일 유튜브 채널 '새롭게하소서'에는 김효진과 조재만 목사가 함께 출연한 영상이 공개됐다. 두 사람은 결혼 후 경제적인 문제로 갈등을 겪었던 시기와 이를 극복한 과정을 이야기했다.조재만은 회사원이던 시절 아내가 경제적인 부담 없이 생활하기를 바랐다고 전했다. 그는 "아내는 어렸을 때부터 경제 활동을 많이 했다"며 "결혼하면 아내가 일하고 싶을 때만 하고 안 하고 싶을 땐 안 하도록 하고 싶었다"고 설명했다.그러나 현실은 기대와 달랐다. 조재만은 "저희는 똑같이 규칙적으로 지옥철을 타고 야근하는데 수입은 아내에 비하면 현저하게 적다 보니까 스트레스를 받더라"며 당시 느꼈던 부담을 고백했다.김효진이 수입을 문제 삼은 적은 없었지만 남편의 고민은 깊어졌다. 결국 조재만은 직장 생활만으로는 자신이 바라던 가정을 꾸리기 어렵다고 판단해 회사를 그만두고 사업에 뛰어들었다. 하지만 사업이 뜻대로 풀리지 않으면서 상황은 오히려 나빠졌다.조재만은 경제적인 어려움이 이어지자 이전에는 마시지 않던 술까지 찾기 시작했다고 한다. 김효진은 "그 시기가 결혼 후 제게 가장 힘들었던 시기"라며 "첫 아이가 태어난 후 체력적으로 정신적으로 불안하고 두려웠다"고 회상했다.이어 "남편이 내 의지할 곳이 되어주면 좋겠다는 바람으로 결혼했는데 결혼하면서부터 남편의 방황이 시작되니까 너무 두렵더라"며 "결혼을 잘못했다는 불안감이 엄습했다"고 털어놨다.남편의 음주가 잦아지면서 부부 사이의 갈등도 심해졌다. 김효진은 "술을 안 마시던 사람이 마음속에 분노, 상처가 있는 채로 술을 마시니까 술이 기폭제가 됐다"며 "술 마시고 집에 들어오면 저에 대한 원망과 상처를 쏟아냈다"고 말했다.결국 김효진은 결혼 생활을 계속하기 어렵다고 느꼈다. 그는 "내가 가정을 감당해낼 여력이 없다는 게 느껴졌다. 이 사람과 못 살 것 같다는 느낌이 들었다"며 이혼을 결심할 정도로 힘든 시간을 보냈다고 밝혔다.하지만 결혼식에서 했던 약속을 떠올리며 마음을 바꿨다고 한다. 김효진은 상대를 존경하기 어려운 순간에도 사랑하겠다고 다짐했던 혼인서약서가 생각났고 이를 계기로 결혼 생활을 이어가기로 했다고 설명했다.김효진은 1995년 MBC 특채 코미디언으로 데뷔했다. 2009년 조재만과 결혼했으며 슬하에 두 딸을 두고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr