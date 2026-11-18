유연석이 '라이어'에서 민준호 역을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

유연석이 '라이어'에서 절제된 연기로 섬뜩함을 더하고 있다. / 사진제공=MBC

'수리남'과 '운수 오진 날'에 출연한 유연석. / 사진='넷플릭스 코리아' 유튜브 캡처, '운수 오진 날' 방송 화면 캡처

배우 유연석이 '라이어'에서 또 다른 악인의 얼굴을 꺼냈다. 그간 비열한 인물부터 잔혹한 연쇄살인마까지 여러 유형의 악역을 소화한 그는 민준호 역을 맡아 절제된 감정 연기로 색다른 섬뜩함을 선사했다. 극 중 민준호의 범행이 일부 밝혀진 가운데 유연석이 앞으로 인물을 어떻게 표현할지 관심을 모은다.MBC 드라마 '라이어'는 첫 데이트 이후 벌어진 성폭행 사건을 두고 서로 다른 주장을 펼치는 두 남녀의 이야기를 그린 스릴러물이다. 방영 직후 작품은 서현진과 유연석의 팽팽한 연기 대결로 화제를 모았다. 두 배우 모두 자신의 주장이 진실인 것처럼 연기해 누가 거짓말을 하고 있는지 모르겠다는 반응이 이어졌다. 그러나 지난 13일 방송된 5회부터 민준호의 범행이 밝혀지면서 이야기는 새로운 국면을 맞았다.극 중 민준호는 사회적으로 인정받는 심장외과 의사다. 홀로 어린 아들을 키우는 자상한 아빠이기도 하다. 하지만 그는 약물을 이용해 여성들을 성폭행해 온 인물이다. 6회에서는 어린 아들이 자신을 위해 거짓 증언을 하도록 유도하며 수사망을 빠져나갔다. 민준호는 아들 앞에서 거짓말을 시킬 수 없다며 눈물을 흘렸지만, 이 역시 계산된 행동이었다.민준호는 기존에 유연석이 보여줬던 악역 이미지들과는 다르다. 유연석은 민준호의 감정을 크게 표출하지 않고 차분한 말투와 절제된 표정을 유지한다. 하지만 강지선(서현진 분)이 자신의 정체를 알아채자, 그의 멱살을 잡으며 감춰왔던 공격성을 보이기도 한다.'라이어' 이전에도 유연석의 악역 연기는 매번 깊은 인상을 남겼다. 2012년 영화 '늑대소년'에서 비열한 성격의 지태를 연기한 그는 순이(박보영 분)에게 집착하며 철수(송중기 분)를 위협했다. 타인을 괴롭히고 비아냥거리는 것은 물론 순이의 기타를 내리쳐 부수는 등 분노를 노골적으로 표현했다.2022년 넷플릭스 '수리남'에서는 마약 조직의 고문 변호사 데이빗 박으로 분해 능청스럽고 교활한 모습을 보여줬다. 가벼운 말투와 능글맞은 태도로 이전과는 다른 유형의 악역을 그려냈다. 2023년 티빙 '운수 오진 날'에서는 연쇄살인마 금혁수 역을 맡아 이전보다 강도 높은 악역을 소화했다. 그는 천진난만한 표정으로 끔찍한 범죄 경험을 늘어놓으며 사이코패스의 잔혹함을 표현했다. 당시 유연석은 금혁수를 어린아이처럼 생각하며 연기했다고 밝히기도 했다.특히 '운수 오진 날'과 '라이어'는 유연석의 선한 얼굴을 활용해 악역의 섬뜩함을 극대화했다는 공통점이 있다. 다만 금혁수가 천진난만한 모습과 잔혹한 행동의 대비를 보여줬다면, '라이어'의 민준호는 신뢰받는 의사이자 다정한 아버지 모습을 유지하며 본성을 감춘다는 점에서 차이가 있다. 유연석은 감정 표현에 힘을 덜어내며 민준호만의 악랄함을 전달한다.유연석의 강점은 선한 얼굴을 유지하면서도 인물에 따라 전혀 다른 분위기를 만들어낸다는 데 있다. 그는 그동안 선역과 악역을 오가며 작품마다 다양한 인상을 남겨왔다. 특히 '응답하라 1994', '슬기로운 의사생활' 등에서 다정하고 따뜻한 이미지로 사랑받았다. 배우 유연석을 보고 다양한 얼굴을 떠올릴 수 있는 이유다. 이미 여러 차례 악역도 맡았지만, '라이어'의 민준호는 이전과 또 다른 인상을 남기고 있다. 넓은 연기 스펙트럼을 다시 한번 입증한 그가 앞으로 보여줄 새로운 모습에도 기대가 모인다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr