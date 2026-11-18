ALPHA DRIVE ONE / WAKEONE

그룹 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)이 댄서 모니카, 립제이와 함께 '2026 MAMA AWARDS' 무대를 준비한다.알파드라이브원은 지난 17일 공식 SNS에 모니카, 립제이와의 협업을 예고하는 이미지를 게재했다. 두 사람은 이번 공연에서 퍼포먼스 디렉터로 참여한다.알파드라이브원은 '2026 MAMA AWARDS'에서 미니 2집 'UNBREAKABLE : 少年BEAST'(언브레이커블 : 소년비스트)의 이야기를 무대 위에서 새롭게 표현할 예정이다. 모니카와 립제이는 앨범에 담긴 서사를 바탕으로 안무와 연출을 구성한다. 강한 동작을 중심으로 한 퍼포먼스에 영화적인 이야기 전개를 결합할 계획이다.앞서 알파드라이브원은 지난 14일 열린 '2026 멜론뮤직어워드'(MMA2026)에서 신인상을 받았다. 시상식에서는 약 40명의 댄서로 구성된 메가크루와 함께 공연을 펼쳤다.당시 알파드라이브원은 '돌격 퍼포먼스'를 주제로 대규모 군무를 선보였다. 다수의 댄서와 동선을 맞추고 대형을 바꾸는 안무를 통해 단체 퍼포먼스를 강조했다.이번 '2026 MAMA AWARDS'에서는 앞선 공연과 다른 연출을 시도한다. 'MMA2026'에서 메가크루를 활용한 군무에 집중했다면, 'MAMA'에서는 앨범의 이야기를 전달하는 데 비중을 둘 예정이다. 모니카와 립제이의 참여를 통해 안무뿐 아니라 멤버들의 표현력과 장면별 구성에도 변화를 줄 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr