앤 해서웨이가 셋째를 출산했다./사진=앤 해서웨이 SNS

할리우드 배우 앤 해서웨이(44)가 난임과 유산의 아픔을 딛고 셋째 아이를 품에 안았다.17일(현지시간) 미국 연예 매체 TMZ와 피플 등에 따르면, 해서웨이는 전날인 16일 미국 뉴욕 시내에서 갈색 아기띠에 갓 태어난 셋째 아기를 안고 지인과 함께 산책하는 모습이 포착됐다. 이날 해서웨이는 흰색 바지에 보라색 카디건, 긴 회색 코트를 매치한 편안한 차림에 모자와 선글라스를 착용했다.해서웨이는 2012년 배우 겸 주얼리 디자이너 애덤 슐먼과 결혼해 2016년 첫째 아들 조나단, 2019년 둘째 아들 잭을 낳았다. 이번 출산으로 결혼 14년 만에 다섯 식구를 이루게 됐다.앞서 해서웨이는 영화 '악마는 프라다를 입는다2' 해외 홍보 일정을 소화하던 당시에는 작품에 관심이 집중되길 바라는 마음에서 임신 사실을 알리지 않았다. 이후 지난 6월 자신의 SNS를 통해 셋째 임신 소식을 직접 공개했고, 영화 '오디세이' 홍보 투어 등 만삭까지 각종 공식 석상에 참석하며 활발한 활동을 이어갔다.해서웨이의 셋째 출산은 과거 그가 겪었던 아픔과 맞물려 더욱 많은 축하를 받고 있다. 해서웨이는 2015년 유산 사실을 고백하고 난임으로 겪은 고통을 솔직하게 털어놓은 바 있다.지난 7월 현지 매체와의 인터뷰에서도 그는 "나이가 들면 임신 확률이 1~2% 정도로 줄어든다. 셋째 임신 소식을 듣기 전까지 기대가 매우 낮았다"며 "원할 때 항상 아이를 가질 수 있는 것이 아니기에 모두에게 이런 축복이 주어지는 것은 아니라는 사실을 개인적인 경험을 통해 잘 알고 있다. 그래서 지금 더할 나위 없이 기쁘다"고 소감을 전했다. 토크쇼 '레이트 나이트 위드 세스 마이어스'에서는 셋째 임신을 경기 종료 직전 성공한 극적인 슛인 '버저비터'에 비유하기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr