정현규가 공황 증상으로 '데블스 플랜3'에서 하차했다. / 사진제공=넷플릭스

정현규가 공황 장애를 고백하며 '데블스 플랜3'에서 하차했다.지난 17일 공개된 '데블스 플랜: 데드 어게인'(이하 '데블스 플랜3') 8회에서는 감옥 매치가 펼쳐졌다.이번 감옥 매치에서는 정현규, 존박, 현경렬, 서출구가 대결을 펼쳤다. 게임 도중 정현규는 갑작스레 공황 증세를 보였다. 과호흡 증상을 보이다 결국 자리에 주저앉았다. 이에 제작진이 긴급 투입돼 정현규의 상태를 확인했다.제작진은 방송 화면을 통해 "정현규 씨는 게임 도중 갑작스러운 공황 증상으로 인해 현장 의료진의 조치를 받았다"고 알렸다. 이어 "정현규 씨는 경기 재개를 위해 거듭 노력했지만, 빠른 회복을 위해서는 온전한 휴식이 필요하다고 판단하여, '데블스 플랜'에서 하차하기로 결정했다"고 전했다.이어진 화면에는 정현규가 등장했다. 그는 "지난 시즌 이렇게 많이 미움 받고 한동안 우울증과 공황 장애를 앓았다"고 고백했다. 이어 "극복했다고 생각했는데, 막상 현장에 오고 같은 세트장에서 스스로에 대한 스트레스도 많이 받았다"며 "그게 쌓이고 감옥 매치 순간 오버랩되면서 폭발했던 것 같다"고 털어놨다.또한 "'데블스 플랜' 출연을 정말 많이 고민했다. 제가 안 좋은 트라우마가 있더라도 저는 그냥 게임하는 게 즐겁다. 최선을 다하겠다고 생각했다"며 "괜찮을 줄 알았는데 안 괜찮더라"고 전했다. 그러면서 "퇴소한 것에 대해 후회는 없다. 제 상태가 그랬던 거다. 그것 또한 저의 일부니까 받아들이려고 한다"며 "푹 쉬고 지금은 건강한 모습으로 살고 있다"고 덧붙였다.시즌2 우승자인 정현규는 당시 다소 직설적이고 무례한 태도로 논란이 됐다. 뿐만 아니라 결승전에서는 대결 상대였던 윤소희가 사실상 정현규에게 우승을 양보한 것 아니냐는 의혹까지 제기됐다.우승 후 인터뷰 자리에서 정현규는 연신 사과하기도 했다. 이번 시즌3의 제작발표회에서도 "지난 시즌 수단과 방법을 가리지 않더라도 우승만 하면 될 줄 알았는데 어리숙한 나머지 보시는 시청자들을 생각하지 못하고 플레이를 했던 것 같다"고 반성했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr