배우 클라라가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 클라라가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 클라라가 이혼 후 아버지인 그룹 코리아나 출신 가수 이승규와 함께하는 일상을 공개한다. 약 9년 만에 국내 예능 프로그램에 복귀하는 가운데, 제작사 대표가 클라라의 출연 비하인드를 전했다.18일 SBS Plus·E채널 '솔로라서2' 제작사 ABO미디어 이승연 대표는 텐아시아와의 전화 인터뷰에서 "클라라 씨는 이혼 전 중국 활동에 집중하면서 국내 방송 출연이 뜸했다"며 "이혼 후 새로운 출발을 하고 싶다는 생각을 갖고 있었다"고 밝혔다.클라라는 2019년 2살 연상의 재미교포 사업가 사무엘 황과 결혼했으나 지난해 8월 협의 이혼했다. 이후 중국을 중심으로 활동을 이어온 그는 2017년 '말괄량이 길들이기2' 이후 약 9년 만에 국내 예능 프로그램에 출연하게 됐다.이 대표는 "결혼 생활할 때는 국내 방송 활동을 자제했던 것으로 알고 있다. 이후 혼자 생활하게 되면서 새로운 삶을 시작하고 싶어 했다"며 "이러한 변화가 프로그램의 기획 방향과 잘 맞는다고 판단했다"고 설명했다.특히 이번 방송에서는 클라라가 중국에서 생활하는 모습뿐 아니라 한국에서 부모님과 함께 시간을 보내는 일상도 공개된다. 이 대표는 "제작진이 중국에 두 차례 방문해 현지 생활을 촬영했다"며 "한국에서는 부모님과 함께 지내는 모습을 담았다"고 말했다.클라라의 아버지는 그룹 코리아나의 리더로 활동한 가수 이승규다. 코리아나는 1988년 서울올림픽 공식 주제가 '손에 손잡고'를 부른 그룹이다. 클라라는 이번 방송을 통해 아버지를 비롯한 가족과 함께하는 일상을 보여줄 예정이다.이 대표는 클라라가 출연을 처음 제안받았을 당시에는 잠시 고민했지만 이후 적극적으로 촬영에 임했다고 전했다. 그는 "단순히 연예인의 집이나 일상을 보여주는 것이 목적은 아니다"라며 "혼자 살아가면서 어떤 고민을 하고 새로운 삶을 어떻게 준비하는지 조명하고 싶었다"고 밝혔다.결혼 생활을 마무리한 뒤 새로운 출발을 준비하고 있는 클라라가 9년 만의 국내 예능 복귀를 통해 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모인다.클라라가 출연하는 SBS Plus·E채널 '솔로라서2'는 오는 12월 7일 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr