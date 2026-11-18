'나는 솔로' 16기 출연자 상철이 방송에서 자신의 방귀 소리까지 공개되자 장문의 사과문을 올렸다. / 사진=16기 상철 SNS

'나는 솔로' 16기 출연자 상철이 방송에서 자신의 방귀 소리까지 공개되자 장문의 사과문을 올렸다. / 사진=KBS Joy·MBC에브리원 예능 '계약결혼' 캡처

'나는 솔로' 16기 출연자 상철이 방송에서 자신의 방귀 소리까지 공개되자 장문의 사과문을 올렸다. 그는 예상치 못한 장면이 전파를 탄 데 대해 당혹감을 표현하면서도 유머를 섞어 시청자들에게 사과했다.지난 17일 상철은 자신의 SNS에 '긴급 기념 소감문'이라는 제목의 글을 게재했다. 현재 KBS Joy·MBC에브리원 예능 '계약결혼'에서 28기 영숙과 가상 부부로 출연 중인 그는 방송에서 공개된 자기 행동을 언급했다.앞서 16일 방송된 '계약결혼'에서는 영숙이 자리를 비운 사이 상철이 방귀를 뀌는 모습이 담겼다. 당시 상철은 환기를 위해 창문을 열었고, 이 과정에서 방귀 소리까지 그대로 방송됐다. 앞선 방송에서는 차 안에서 코털을 뽑는 모습이 공개되기도 했다.상철은 자신을 '시애틀 유교보이'라고 소개하며 "본의 아니게 태평양을 건너 대한민국 수많은 가정의 평화로운 안방 TV로 내 가장 원초적이고 내밀한 '가스 배출'의 현장을 생중계하게 된 점, 심심한 유감과 동시에 묘한 짜릿함을 표한다"고 운을 뗐다. 이어 "나도 방송을 보고 내 귀와 눈을 의심했다"며 "내가 뀌긴 뀌었는데, 그게 마이크의 고성능 집음 기술과 PD님의 가감 없는 리얼리티 철학을 만나 전국 가구에 '무작위 광역 폭격'으로 송출될 줄은 꿈에도 몰랐다"고 털어놨다.가상 아내인 영숙과의 관계를 언급하기도 했다. 상철은 "흔히들 부부가 되려면 방귀부터 터야 한다고들 하는데, 나는 가상 아내인 영숙뿐만 아니라 대한민국 시청자 여러분과 한꺼번에 방귀를 트는 대업을 달성해 버렸다"고 말했다. 자신의 직업과 연결한 농담도 덧붙였다. 그는 "공급망을 분석하던 내가, 정작 내 뱃속의 가스 공급망은 통제하지 못해 전 국민 앞에서 'TMI 대참사'를 일으켰다"며 당시 상황을 돌아봤다.앞서 공개된 코털을 뽑는 장면도 다시 언급했다. 상철은 "차 안에서 코털을 뽑을 때만 해도 '이 정도면 상남자답고, 털털하지 않나' 싶었는데, 이번 방귀 송출은 나조차도 수습이 안 되는 역대급 흑역사이자 예능 레전드 장면으로 남을 것 같다"고 전했다.그러면서 "비록 화면 너머로 냄새까지 전달되지 않은 것을 천만다행으로 여기며, 창문을 열어 환기하려 했던 나의 매너만큼은 진심이었다는 점을 알아주셨으면 한다"고 설명했다.끝으로 상철은 "앞으로도 가식 없는 날것의 리얼리티로 여러분의 안방에 예상치 못한 웃음 폭탄을 안겨드리겠다"며 시청자들의 쾌적한 실내 공기를 기원했다. 글 마지막에는 "전 국민과 방귀 튼 남자 상철 올림"이라는 문구를 남겼다.안녕하십니까. '시애틀 유교보이' 16기 상철입니다.먼저 본의 아니게 태평양을 건너 대한민국 수많은 가정의 평화로운 안방 TV로 제 가장 원초적이고 내밀한 '가스 배출'의 현장을 생중계하게 된 점, 심심한 유감과 동시에 묘한 짜릿함을 표합니다.사실 저도 방송을 보고 제 귀와 눈을 의심했습니다. 제가 뀌긴 뀌었는데, 그게 마이크의 고성능 집음 기술과 PD님의 가감 없는 리얼리티 철학을 만나 전국 가구에 '무작위 광역 폭격'으로 송출될 줄은 꿈에도 몰랐습니다. 흔히들 부부가 되려면 방귀부터 터야 한다고들 하는데, 저는 가상 아내인 영숙 뿐만 아니라 대한민국 시청자 여러분과 한꺼번에 방귀를 트는 대업을 달성해 버렸습니다.돌이켜보면 참 황당무계하고 웃픈 상황입니다. 공급망을 분석하던 제가, 정작 제 뱃속의 가스 공급망은 통제하지 못해 전 국민 앞에서 'TMI 대참사'를 일으켰으니까요. 차 안에서 코털을 뽑을 때만 해도 '이 정도면 상남자답고, 털털하지 않나' 싶었는데, 이번 방귀 송출은 저조차도 수습이 안 되는 역대급 흑역사이자 예능 레전드 장면으로 남을 것 같습니다.비록 화면 너머로 냄새까지 전달되지 않은 것을 천만다행으로 여기며, 창문을 열어 환기하려 했던 저의 매너 만큼은 진심이었다는 점을 알아주셨으면 합니다.앞으로도 가식 없는 날것의 리얼리티로 여러분의 안방에 예상치 못한 웃음 폭탄을 안겨드리겠습니다. 시청해 주신 모든 가정의 쾌적한 실내 공기를 기원합니다. 감사합니다.전 국민과 방귀 튼 남자 상철 올림이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr