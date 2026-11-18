사진 = 25기 영수 인스타그램

사진 = 25기 영수 인스타그램

사진 = 25기 영수 인스타그램

'나는 솔로' 25기 영수가 순자와의 결혼을 앞두고 예비 신랑의 근황을 공개했다.25기 영수는 최근 자신의 인스타그램에 "결혼까지 18일 노래하는 사람으로, 곧 남편이 될 사람으로 그날까지의 마음을 여기에 남겨둘게요 🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 25기 영수는 짙은 갈색의 슈트에 흰색 셔츠와 검은색 넥타이를 매치하고 카메라를 바라보고 있다. 양손을 바지 주머니에 넣은 채 자연스럽게 서 있는 모습으로 단정하게 넘긴 헤어스타일과 은은한 미소가 깔끔한 인상을 더한다.이어진 사진에서 25기 영수는 검은색 의자에 앉아 한쪽 손을 허벅지에 올리고 편안한 자세를 취하고 있다. 재킷 안에 갖춰 입은 조끼가 클래식한 분위기를 살리는 가운데 다리를 가볍게 교차한 포즈와 차분한 표정이 눈길을 끈다.마지막 사진에서 25기 영수는 밝은색 벽과 넓은 창이 보이는 공간에서 옆모습을 드러냈다. 몸을 옆으로 돌린 채 환하게 웃고 있으며 반듯하게 떨어지는 슈트 실루엣과 자연스러운 미소가 어우러져 훈훈한 매력을 자아낸다.이를 본 팬들은 "이 분 진짜 좋은 분 같아서 행복하게 잘 사셨으면 좋겠다", "늘 응원합니다", "어디하나 부족함이없으신형", "화이팅", "진짜 축하해요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 25기 영수는 같은 기수 출연자인 순자와 오는 12월 5일 결혼식을 올릴 예정이다. 두 사람은 지난 10월 22일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'를 통해 결혼 소식을 알렸다. 방송 이후 친구로 지내던 영수와 순자는 지난 8월 11일 결혼을 전제로 교제를 시작했으며 약 두 달 만에 결혼을 결심했다.특히 결혼식 날짜인 12월 5일은 2024년 '나는 솔로' 촬영 당시 영수가 순자를 처음 만나 첫인상 선택을 했던 날로, 두 사람은 첫 만남으로부터 정확히 2년이 되는 날 부부의 연을 맺게 됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr