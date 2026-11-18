사진 = 장원영 인스타그램

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그룹 아이브 장원영이 디즈니의 특별 초청을 받아 동화 속 공주 같은 모습을 공개했다.장원영은 최근 자신의 인스타그램에 "A little girl who grew up loving princesses, now invited to Disney as a princess herself. Now that’s a fairytale. 🤍🎠✨(공주들을 좋아하며 자란 어린 소녀가 이제는 직접 공주가 되어 디즈니에 초대받았다. 이게 바로 동화 같은 이야기다)"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 장원영은 크리스마스트리 앞에서 빨간색 오프숄더 드레스를 입고 분홍색 인형을 얼굴 가까이 들고 있다. 풍성한 리본 장식이 돋보이는 드레스에 여러 겹의 목걸이와 진주 귀걸이를 매치했으며 머리를 우아하게 올려 묶어 인형 같은 비주얼을 완성했다.이어진 사진에서 장원영은 애니메이션 '겨울왕국'의 캐릭터 올라프 옆에 앉아 카메라를 향해 윙크하고 있다. 양손을 모은 채 살짝 미소 짓는 모습과 화사한 볼 메이크업이 어우러져 사랑스러운 매력을 더했다.또 다른 사진에서 장원영은 올라프 모양의 아이스크림을 카메라 앞으로 내밀며 정면을 응시하고 있다. 커다란 리본이 장식된 빨간 드레스와 반짝이는 목걸이가 돋보이는 가운데 또렷한 이목구비가 시선을 끈다.마지막 사진에서 장원영은 조명이 켜진 크리스마스트리 옆에서 올라프 아이스크림을 든 채 상체를 살짝 기울이고 있다. 카메라를 향해 윙크하며 미소 짓는 모습이 화려한 레드 드레스와 어우러져 동화 속 공주를 연상시킨다.장원영은 홍콩 디즈니랜드에서 열린 'A Disney Christmas' 행사에 참석했다. 크리스마스 시즌 프로그램인 'Disney's Christmas Magic'의 명예 게스트로 특별 초청된 장원영은 '겨울왕국' 테마 공간에서 올라프, 엘사, 안나 등 디즈니 캐릭터들과 기념사진을 촬영했다.특히 장원영은 홍콩 디즈니랜드 메인 스트리트 U.S.A.에서 진행된 크리스마스트리 점등식에도 참여했다. 캐릭터 구피와 함께 트리 앞에서 소원을 비는 특별한 순서에 참여했으며 현장에서 "마치 영화 속에 들어온 것처럼 마법 같은 순간이었다"는 소감을 전했다.한편 장원영이 속한 아이브는 '2026 멜론뮤직어워드'에서 'BANG BANG'으로 대상인 '올해의 베스트송'을 수상하는 등 5관왕에 올랐으며 지난 10월 발매한 미니 앨범 'Looks Can Kill' 활동을 마무리한 뒤 다양한 글로벌 일정을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr