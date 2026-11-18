이종석이 '재혼 황후'에서 다양한 옷을 선보였다. / 사진제공=에이스팩토리

이종석이 '재혼 황후'에서 다양한 옷을 선보였다. / 사진제공=에이스팩토리

배우 이종석이 '재혼 황후'에서 다양한 왕자 의상을 선보였다. 화려한 예복부터 편안한 차림까지 극 중 하인리의 의상이 담긴 비하인드 사진이 공개됐다.18일 소속사 에이스팩토리는 공식 SNS를 통해 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후' 촬영 현장에서 찍은 이종석의 사진 여러 장을 공개했다.'재혼 황후'는 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받은 뒤, 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼을 요구하면서 벌어지는 이야기를 그린 로맨스 판타지 작품이다.이종석은 극 중 서왕국 왕자 하인리 역을 맡았다. 공개된 사진에는 장면에 따라 다른 의상을 입은 이종석의 모습이 담겼다. 블랙과 네이비 계열의 의상에는 금장 단추를 달았고, 새틴 소재의 예복과 자수가 들어간 재킷으로 왕실 의상을 표현했다.또 다른 사진에서는 레이스 장식이 들어간 골드 롱 코트를 입고 붉은 장미를 들고 있다. 정원에서는 프릴 블라우스에 스카프와 선글라스를 착용해 앞선 장면과 다른 분위기를 연출했다.아이보리색 블라우스와 재킷에는 진주 브로치로 포인트를 줬다. 그레이 제복에 버건디색 망토를 걸친 모습도 공개됐다. 이 밖에도 모자와 복면으로 얼굴을 가린 채 블랙 롱 코트를 입고 등장해 극 중 비밀을 지닌 하인리의 모습을 나타냈다.이종석은 의상에 따라 표정과 자세에도 변화를 줬다. 왕실의 공식적인 자리에서는 격식을 갖춘 모습을 보여주는 반면, 일상적인 장면에서는 비교적 편안한 분위기를 연출했다.'재혼 황후'는 매주 수요일 2회씩 총 10회에 걸쳐 디즈니+에서 공개된다. 18일 7, 8회가 공개되며 오는 25일 마지막 9, 10회가 공개될 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr